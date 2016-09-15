Папа Римский и митрополит Иларион обсудили состояние православно-католических отношений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Состояние православно- католических отношений после исторической встречи предстоятелей двух Церквей в феврале в Гаване обсудили в Ватикане Папа Римский Франциск и председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Иларион (Алфеев). Об этом сообщили в службе коммуникаций ОВЦС.

Митрополит Иларион прибыл в Италию как глава делегации Русской православной церкви на XIV пленарной сессии Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной церковью и Римско-Католической церковью, которая проходит в городе Кьети (Италия) с 15 по 22 сентября. "В ходе встречи стороны обсудили состояние православно-католических отношений после исторической встречи предстоятелей двух Церквей в Гаване в феврале этого года", - сказано в пресс-релизе.

Одной из центральных тем беседы стало трагическое положение христианского населения Ближнего Востока. Папа Франциск и митрополит Иларион отметили положительный опыт сотрудничества по оказанию помощи ближневосточным христианам во исполнение решений, принятых в ходе встречи на Кубе. "С обеих сторон была подчеркнута необходимость дальнейших консолидированных действий в ближневосточном регионе", - сообщили в службе коммуникаций.

"Стороны отметили плодотворное развитие сотрудничества Русской православной церкви и Римско-Католической церкви в области культуры, чем занимается специально созданная для этого совместная рабочая группа", - говорится в пресс- релизе. Так, за последний год очень перспективным показал себя проект обмена учебными поездками священников и студентов богословия из Римско-Католической церкви и Московского патриархата в Москву и Рим соответственно для более глубокого знакомства с традициями и современной жизнью двух Церквей.

Председатель ОВЦС передал главе Римско-Католической церкви подарок Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - частицу мощей преподобного Серафима Саровского в ковчеге, изготовленном в форме пасхального яйца.