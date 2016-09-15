Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный раввин Москвы получил звание кавалера ордена Почетного легиона

Общество
15 сентября, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
С наградой Пинхаса Гольдшмидта поздравил посол Франции в РФ Морис Рипер
Материал из 1 страницы
Пинхас Гольдшмидт

Пинхас Гольдшмидт

© Павел Бедняков/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Орденом Почетного легиона Франции награжден главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Звание кавалера национального ордена присвоено ему указом президента Франции Франсуа Олланда, сообщили в пресс-службе московской еврейской общины.

С наградой Гольдшмидта поздравил посол Франции в России Жан Морис Рипер. "Этой высокой наградой признается вклад в упрочение сотрудничества и обменов между нашими странами", - отметил он. Глава Конгресса еврейских религиозных общин и организаций в России Адольф Шаевич уверен, что деятельность Гольдшмидта "признана и оценена по достоинству". "Искренне желаем, чтобы Ваш неиссякаемый потенциал и плодотворный труд еще много лет служили на благо, и уверены, что они всегда будут являться основой в успешном решении многосложных задач", - говорится в поздравлении.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт является президентом Совета раввинов Европы (СРЕ) - европейской организации, в которую входит более 700 ведущих раввинов. СРЕ активно сотрудничает с Европейским союзом по вопросам взаимодействия государства и религиозных организаций, борьбы с экстремизмом и терроризмом. В последние месяцы, в связи с объявлением чрезвычайного положения во Франции, СРЕ ведет работу по интеграции методов борьбы с религиозным радикализмом в соответствии с разработанным "Манифестом по борьбе с религиозным радикализмом".

Орден Почетного легиона - французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Является высшей французской наградой, присваивается за выдающиеся заслуги перед Францией как французским гражданам, так и иностранцам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: четыре человека задержаны за попытку перекрыть Тверскую улицу в Москве
2
Вылет самолета "Грозный авиа" задержали в Воронеже из-за неоплаты заправки
3
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
4
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
5
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама