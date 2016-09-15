Главный раввин Москвы получил звание кавалера ордена Почетного легиона

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Орденом Почетного легиона Франции награжден главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Звание кавалера национального ордена присвоено ему указом президента Франции Франсуа Олланда, сообщили в пресс-службе московской еврейской общины.

С наградой Гольдшмидта поздравил посол Франции в России Жан Морис Рипер. "Этой высокой наградой признается вклад в упрочение сотрудничества и обменов между нашими странами", - отметил он. Глава Конгресса еврейских религиозных общин и организаций в России Адольф Шаевич уверен, что деятельность Гольдшмидта "признана и оценена по достоинству". "Искренне желаем, чтобы Ваш неиссякаемый потенциал и плодотворный труд еще много лет служили на благо, и уверены, что они всегда будут являться основой в успешном решении многосложных задач", - говорится в поздравлении.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт является президентом Совета раввинов Европы (СРЕ) - европейской организации, в которую входит более 700 ведущих раввинов. СРЕ активно сотрудничает с Европейским союзом по вопросам взаимодействия государства и религиозных организаций, борьбы с экстремизмом и терроризмом. В последние месяцы, в связи с объявлением чрезвычайного положения во Франции, СРЕ ведет работу по интеграции методов борьбы с религиозным радикализмом в соответствии с разработанным "Манифестом по борьбе с религиозным радикализмом".

Орден Почетного легиона - французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Является высшей французской наградой, присваивается за выдающиеся заслуги перед Францией как французским гражданам, так и иностранцам.