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Более 250 защитников "Невского пятачка" перезахоронят в день 75-летия создания плацдарма

Общество
16 сентября, 2:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, сентября. /ТАСС
В пятницу на мемориале пройдет памятный митинг и торжественно-траурные мероприятия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Более 250 бойцов и командиров Красной армии - защитников легендарного "Невского пятачка", останки которых были найдены поисковиками на местах боев, будут перезахоронены в день 75-летия образования плацдарма. В пятницу на мемориале пройдет памятный митинг и торжественно-траурные мероприятия.

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"В ходе торжественно-траурной церемонии будут захоронены останки более 250 бойцов и командиров Невской оперативной группы, найденных поисковиками в ходе мероприятий "Вахты памяти", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Ленинградской области. - В мероприятии примут участие ветераны, молодежь, поисковые отряды "Святой Георгий", "Суворов", поисковое объединение "Доблесть", а также 90-й отдельный поисковый батальон министерства обороны РФ. Торжественно-траурные церемонии по захоронению найденных поисковыми отрядами останков солдат и офицеров, защищавших "Невский пятачок", проводятся здесь дважды в году - в канун Дня Победы и в сентябре - дату образования плацдарма.

Пятачок мужества

Невская оперативная группа, задачей которой был прорыв блокады Ленинграда, была образована по указанию командующего Ленфронтом Георгия Жукова в сентябре 1941 года в ходе 1-й Синявинской наступательной операции - ТАСС). В группу вошли 115-я стрелковая дивизия, 1-я дивизия войск НКВД и 4-я бригада морской пехоты. Переправившись через Неву, десант овладел деревней Московская Дубровка и для развития успеха основал плацдарм, вошедший в историю под названием "Невского пятачка". К концу сентября размеры плацдарма составили до 500 м в глубину и двух км по фронту.

Бои на этом участке в общей сложности продолжались 285 дней. С небольшим перерывом он просуществовал до 17 февраля 1943 года. За это время девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались с "пятачка" прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника. За сутки на них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб.

По данным музея "Прорыв блокады Ленинграда", когда в начале 1960-х годов следопыты подняли один кв.метр земли на плацдарме, в нем оказалось около 10 кг металла - осколков бомб и снарядов, а также 38 пуль. "Невский пятачок" вошел в историю Великой Отечественной войны как символ мужества, героизма и самопожертвования советских солдат, а также как один из наиболее кровопролитных участков сражений. Точной цифры понесенных там потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 тыс. человек до 250 тыс., но они не считаются окончательными.

Музей и памятники

В конце 1960-х-начале 70-х годов был представлен первый проект музеефикации "Невского пятачка", а с 1978 года это место получило статус мемориального военно-исторического комплекса с охранной зоной 194 гектара. Летом 1967 года команда военнослужащих Ленинградского военного округа установила танк Т-34-85, а на северной границе "пятачка" - 76-миллиметровое артиллерийское орудие. С 1963 года в поселке Дубровка действует Музей-заповедник "Невский пятачок", который был открыт при помощи местных жителей.

В 1971 году на "пятачке" был установлен памятник "Рубежный камень" - врезанные друг в друга чугунный и гранитный кубы, символизирующие мужество и стойкость защитников плацдарма. На них выбиты стихи Роберта Рождественского.

В 1985 году южнее "Рубежного камня" был воздвигнут памятник "Призрачная деревня" - символ 38 селений на территории современного Кировского района Ленобласти, полностью уничтоженных в годы войны. В 1999 году на мемориале освятили часовню святого Георгия Победоносца. Возле нее находятся 23 братских могилы, в которых покоятся 20 190 человек. На сегодняшний день удалось установить имена лишь 1158 из них.

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