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"ВКонтакте" вернула аудиозаписи пользователей

Общество
16 сентября, 4:06 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщают, что аудиозаписи, исчезнувшие ранее из-за технического сбоя, восстановлены.

О проблемах в работе соцсети стало известно в четверг вечером. Жалобы поступали как на недоступность музыки на персональных страницах, так и на работу сайта в целом.

Так, некоторые пользователи сообщали, что у них не отображаются видеоролики, кто-то жаловался на недоступность информации о том, кто из подписчиков сейчас находится онлайн.

В приложение "ВКонтакте" для iPhone вернули раздел "Аудиозаписи"

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