"ВКонтакте" вернула аудиозаписи пользователей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщают, что аудиозаписи, исчезнувшие ранее из-за технического сбоя, восстановлены.

О проблемах в работе соцсети стало известно в четверг вечером. Жалобы поступали как на недоступность музыки на персональных страницах, так и на работу сайта в целом.

Так, некоторые пользователи сообщали, что у них не отображаются видеоролики, кто-то жаловался на недоступность информации о том, кто из подписчиков сейчас находится онлайн.

В приложение "ВКонтакте" для iPhone вернули раздел "Аудиозаписи"