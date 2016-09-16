"ВКонтакте" вернула аудиозаписи пользователей

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" сообщают, что аудиозаписи, исчезнувшие ранее из-за технического сбоя, восстановлены.
О проблемах в работе соцсети стало известно в четверг вечером. Жалобы поступали как на недоступность музыки на персональных страницах, так и на работу сайта в целом.
Так, некоторые пользователи сообщали, что у них не отображаются видеоролики, кто-то жаловался на недоступность информации о том, кто из подписчиков сейчас находится онлайн.
В приложение "ВКонтакте" для iPhone вернули раздел "Аудиозаписи"