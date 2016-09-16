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Экологи: запрет дрифтерного промысла в РФ увеличил подходы лососей к берегам Камчатки

Общество
16 сентября, 5:56 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Превышение объемов вылова зафиксировано по горбуше, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Запрет на проведение дрифтерного промысла в исключительной экономической зоне России увеличил подходы лососевых к берегам Камчатки. Превышение объемов вылова зафиксировано по горбуше, сообщила в пятницу пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России (WWF России).

"Высокие подходы кеты и нерки на полуострове в этом году связаны с запретом масштабного использования дрифтерных сетей в исключительной экономической зоне РФ, на чем последовательно настаивал Всемирный фонд природы. Сезон этого года на Камчатке уже вошел в историю благодаря рекордным объемам выловов. Так, на северо-востоке Камчатки выловили 66 тыс. тонн горбуши. И это - в четный год, который ранее считался "неурожайным", - говорится в сообщении.

Сейчас особый интерес ученых вызывает ситуация на западном побережье Камчатки. В связи с низким заполнением нерестилищ в 2014 году, в 2016 году там планировалось добыть около восьми тыс. тонн лососей. Фактический вылов составил почти 75 тыс. тонн.

"Рекордные семь тысяч тонн кеты, которую выловили в этом году в Петропавловско-Командорской подзоне, обусловлены исключительно запретом дрифтерного промысла. Та рыба, которую прежде выбирали дрифтерщики, вполне ожидаемо пришла на береговые предприятия полуострова. Но это лишь одна сторона медали. Не стоит забывать, что благодаря запрету дрифтера, не только выросли уловы на берегу, но, что даже важнее, удалось сохранить жизни огромного количества птиц и морских млекопитающих", - сообщает организация со ссылкой на данные ученых.

Дрифтерный лов лососей был запрещен с 1 января 2016 года. Дрифтеры или как их еще называют "стены смерти" - это гигантские сети, которыми производилось траление. Таким образом, в них, кроме лососей попадали различные виды морских животных и птиц. По данным Всемирного фонда дикой природы России в исключительной экономической зоне РФ за период с 1992 по 2008 год погибло более двух млн особей птиц и 30 тыс. морских млекопитающих.

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