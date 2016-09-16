Рафаэль, бесплатная опера Ла Скала, киноквест и спорт: чем заняться в выходные в Москве

Выставка Рафаэля, дегустация самсы и киноквест: в эти выходные москвичи смогут найти развлечения и занятия по душе и на любой вкус и кошелек. ТАСС расскажет лишь о некоторых мероприятиях, намеченных на ближайшие выходные.

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Выставки

Главным культурным событием этой недели стало открытие первой в России выставки работ Рафаэля Санти.

На выставке "Рафаэль. Поэзия образа" в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представлены восемь живописных и три графические работы знаменитого итальянца. Фоторепортаж с открытия. Выставка продлится до 11 декабря. (Стоимость: до 14 часов — 400 рублей, после 14 часов — 500 рублей).

Также на этой неделе открылась выставка "Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн" , где можно увидеть, как создавались культовые мультфильмы Юрия Норштейна. Экспозиция приурочена к 75-летнему юбилею автора. На выставке в Altmans Gallery, которая продлится до 9 октября, представлены рабочие наброски, эскизы и макеты, созданные для фильмов "Ежик в тумане", "Сказка сказок", "Цапля и журавль", "Шинель". (Стоимость — 250 рублей)​. Чтобы подготовиться к выставке, пройдите наш тест про мультфильм "Ежик в тумане".

Любите искусство, но не готовы тратить деньги? Отправляйтесь на прогулку по столице, некоторые улицы которой превратились в галереи.

Взглянуть на Москву глазами кинематографистов поможет фотовыставка "Москва. С любовью!" на Никольской улице. На ней представлено 16 ярких образов из фильмов, где романтическое чувство неразрывно связано со столицей. До 10 октября здесь можно увидеть кадры из знаменитых советских и российских кинолент, среди которых "Три тополя на Плющихе", "Стиляги", "Курьер", "Москва слезам не верит", "Я шагаю по Москве" и другие.

на Никольской улице. На ней представлено 16 ярких образов из фильмов, где романтическое чувство неразрывно связано со столицей. До 10 октября здесь можно увидеть кадры из знаменитых советских и российских кинолент, среди которых "Три тополя на Плющихе", "Стиляги", "Курьер", "Москва слезам не верит", "Я шагаю по Москве" и другие. Продолжается фотовыставка "Здания до и после" . Экспозиция разместилась сразу в трех местах: на Никитском и Гоголевском бульварах и на Арбате. Посетители увидят фотографии малоизвестных, но интересных образцов архитектуры прошлых эпох. На выставке представлены снимки отреставрированных за прошедшие 10 лет зданий и фотографии, сделанные до начала ремонта. Можно увидеть церковь Николая Чудотворца в Подкопаях, дворец в музее-усадьбе "Остафьево", главный дом городской усадьбы Барятинских и другие.

Вспоминаете с приятной ностальгией СССР? Мы нашли две выставки, которые позволят окунуться в мир прошлого.

16 сентября в павильоне № 67 на ВДНХ открывается выставка "Как дружно все выходят на конечной…" , которая расскажет о развитии транспорта в СССР. В экспозиции представлена коллекция масштабных моделей и дорожных артефактов, например старые светофоры, билетные аппараты и жетоны метрополитена, а также архивные фото и плакаты. Выставка продлится до 12 декабря. (Стоимость: для взрослых — 250 рублей, для детей — 100 рублей).

, которая расскажет о развитии транспорта в СССР. В экспозиции представлена коллекция масштабных моделей и дорожных артефактов, например старые светофоры, билетные аппараты и жетоны метрополитена, а также архивные фото и плакаты. Выставка продлится до 12 декабря. (Стоимость: для взрослых — 250 рублей, для детей — 100 рублей). В центре современного искусства "Винзавод" до конца октября проходит выставка оригинальных советских спортивных плакатов "Больше жизни" . (Стоимость — 250 рублей).

Отдых в парке

Те, кому нравится проводить свободное время на свежем воздухе, могут отправиться в парки.

В "Аптекарском огороде" можно не только насладиться традиционным Фестивалем осенних цветов, но и узнать много нового о ягодах. С 17 сентября здесь начнутся мастер-классы по выращиванию голубики, клюквы и брусники. Записаться можно здесь . Стоимость посещения включена в цену входного билета. Вы также можете попробовать бесплатные угощения от ресторанов-соседей в рамках акции "Сытные выходные". В субботу можно попробовать разные виды самсы, а в воскресенье — русские пироги.

голубики, клюквы и брусники. Записаться можно . Стоимость посещения включена в цену входного билета. Вы также можете попробовать бесплатные угощения от ресторанов-соседей в рамках акции "Сытные выходные". В субботу можно попробовать разные виды самсы, а в воскресенье — русские пироги. Поклонникам современного искусства мы рекомендуем отправиться в парк искусств "Музеон", где 16 сентября откроется фестиваль трансцендентных фортепиано . Он продлится все выходные и объединит музыку и новые технологии. Одни фортепиано сохранят узнаваемые клавиши, другие пустят корни и зацветут, а некоторые превратятся в новые музыкальные инструменты.

Куда пойти с детьми

Если у вас есть дети, вас ждет фестиваль "Детские люди" в саду "Эрмитаж". 17 и 18 сентября здесь будут представлены самые интересные школы, театры, кружки и музеи, с которыми можно познакомиться и составить программу посещения на год. Среди участников — сотрудники Политехнического музея, Государственного центра современного искусства, Центра имени Мейерхольда, а также Алиса Гребенщикова, Тутта Ларсен и другие. Впервые в фестивале примет участие Московский планетарий. В саду можно будет понаблюдать в телескоп за звездами и планетами. Билеты можно купить на сайте или на входе в сад в дни проведения фестиваля. (Стоимость — 500 рублей. На сайте — 450 рублей. Для детей до 10 лет вход на фестиваль бесплатный).

в саду "Эрмитаж". 17 и 18 сентября здесь будут представлены самые интересные школы, театры, кружки и музеи, с которыми можно познакомиться и составить программу посещения на год. Среди участников — сотрудники Политехнического музея, Государственного центра современного искусства, Центра имени Мейерхольда, а также Алиса Гребенщикова, Тутта Ларсен и другие. Впервые в фестивале примет участие Московский планетарий. В саду можно будет понаблюдать в телескоп за звездами и планетами. Билеты можно купить на или на входе в сад в дни проведения фестиваля. (Стоимость — 500 рублей. На сайте — 450 рублей. Для детей до 10 лет вход на фестиваль бесплатный). Если вы любите клоунов, отправляйтесь 17 сентября в парк "Сокольники" на международный фестиваль клоунского искусства . Вы сможете бесплатно посмотреть уличный спектакль на эстраде "Ротонда", принять участие в цирковых мастер-классах, посетить выставку шаржей и марш-парад клоунов.

Фестиваль "Московское кино"

Вам нравится кино? Вы мечтали больше узнать о любимых фильмах или оказаться на съемочной площадке? Тогда вам на фестиваль "Московское кино". В эти выходные фестиваль завершается, поэтому у вас есть последний шанс принять участие в мастер-классах, посмотреть театрализованные шоу и попробовать блюда, приготовленные по рецептам из кинофильмов.

Все площадки фестиваля: адреса и расписание мастер-классов .

. В рамках фестиваля продолжится цикл бесплатных экскурсий под названием "КиноМосква". 16 — 18 сентября участники смогут посетить места съемок фильмов "Покровские ворота", "Брат-2", "Война и мир", "Служебный роман" и "Я шагаю по Москве". Расписание можно посмотреть здесь .

Киноквест

Если вы ни на секунду не расстаетесь со своим смартфоном, для вас также найдется развлечение. В рамках Года российского кино культурный центр "Ивановский" разработал пять киноквестов по мотивам отечественных фильмов. Например, в "Ночь кино" был запущен автоквест "Вам и не снилось…".

С 16 сентября и до конца года станет доступен новый квест "РостоКИНО — самый киношный район" . Участники смогут пройти вокруг ВГИКа и Киностудии имени Горького, увидят памятник "Рабочий и колхозница" из заставки киностудии "Мосфильм".

Концерты и опера

16 сентября на Театральной площади любой желающий сможет увидеть оперу "Симон Бокканегра" , привезенную в Москву театром Ла Скала. В 19:00 начнется прямая трансляция спектакля из Большого театра.

, привезенную в Москву театром Ла Скала. В 19:00 начнется прямая трансляция спектакля из Большого театра. Если вы любите слушать музыку на открытом воздухе, отправляйтесь в "Коломенское". 18 сентября здесь можно услышать Московский камерный оркестр Musica viva , который откроет юбилейный концертный сезон. В программе как редко исполняемые произведения, так и узнаваемые шедевры. В качестве дирижера и солиста выступит известный виолончелист Александр Рудин. (Стоимость — 350 рублей, билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея Михайловича).

, который откроет юбилейный концертный сезон. В программе как редко исполняемые произведения, так и узнаваемые шедевры. В качестве дирижера и солиста выступит известный виолончелист Александр Рудин. (Стоимость — 350 рублей, билеты продаются в кассах Дворца царя Алексея Михайловича). Поклонники светомузыкальных 3D-шоу могут сходить на шоу балета FLEXX "Revolution" 17 сентября в Московском мюзик-холле. Шоу построено на известных хитах, которые прочитаны танцорами по-новому. (Стоимость: 700 — 3000 рублей, купить можно здесь ).

17 сентября в Московском мюзик-холле. Шоу построено на известных хитах, которые прочитаны танцорами по-новому. (Стоимость: 700 — 3000 рублей, купить можно ). Для тех, кто хочет за один вечер узнать максимум о музыкальных традициях мира, мюзик-холл приготовил танцевальное шоу "Феерическое ревю" . 18 сентября на сцене соединятся зажигательные ритмы самбы и сальсы, чувственность румбы, виртуозность фламенко, буйство красок и веселье кабаре. (Стоимость: 500 — 2500 рублей, купить можно здесь ).

. 18 сентября на сцене соединятся зажигательные ритмы самбы и сальсы, чувственность румбы, виртуозность фламенко, буйство красок и веселье кабаре. (Стоимость: 500 — 2500 рублей, купить можно ). Интересный вариант для любителей классики — 17 сентября Московский театрально-концертный центр Павла Слободкина представит образы из неосуществленной постановки режиссера Александра Таирова "Евгений Онегин" и музыку Сергея Прокофьева, написанную специально для этого спектакля. Спектакль Таирова, приуроченный к 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина, был запрещен цензурой. (Стоимость: 850 — 1100 рублей).

Спортивные турниры и шоу

Для любителей спорта тоже найдутся развлечения: шоу гимнастов, боксерский турнир и экстремальные трюки — выбирайте, что вам нравится больше.

16 сентября в 19:00 во Дворце спорта "Мегаспорт" можно посмотреть шоу "Алексей Немов и легенды спорта". На сцене выступят сильнейшие российские гимнасты за последние 20 лет, включая двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину, участницу семи Олимпиад Оксану Чусовитину, двукратную чемпионку Игр Алию Мустафину. Гостями шоу станут и другие известные олимпийцы: Алина Кабаева, Александр Карелин, Светлана Мастеркова, Александр Попов, Дмитрий Саутин, Елена Исинбаева. (Стоимость — 1200 рублей).

16 сентября в 19:00 на арене спорткомплекса "Крылья Советов" состоится турнир по кикбоксингу К-1 "Сильная Россия", в рамках которого пройдут восемь рейтинговых поединков, а также бои за звание чемпиона России и титул чемпиона мира. За победу в национальном первенстве среди профессионалов фулл-контакт поборются Виктория Мифтиева и Юлия Стафоркина. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона мира, в котором россиянин Тимур Айляров встретится с действующим чемпионом Иржи Копечны из Чехии. (Стоимость — 1000 рублей).

17 сентября в комплексе "Парк киноприключений "Мастер Панин" монстр-траки, мотоциклисты, каскадеры, акробаты и даже танки примут участие в трюковом шоу "Русский форсаж — 2". Кульминацией станет номер "Огненный портал". Каскадер исполнит прыжок сквозь горящую трубу, причем сделает это на рекордной скорости — 100 км/час. (Стоимость: 500 — 2500 рублей).