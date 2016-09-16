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Минздрав: отказ от курения может добавить до пяти лет к ожидаемой продолжительности жизни

Общество
16 сентября, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Предстваитель ведомства Олег Салагай уточнил, что, по оценкам экспертов, курение табака связано с 20% смертей взрослых людей
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Отказ от курения табака может добавить от двух до пяти лет к ожидаемой продолжительности жизни населения страны. Об этом сообщил в пятницу директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай в своем докладе на конференции "Факторы риска 2016".

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"В глобальном измерении отказ от курения табака добавил бы два с половиной года к ожидаемой продолжительности жизни, а в некоторых странах до пяти лет к ожидаемой продолжительности жизни", - сказал он.

Салагай также напомнил, что неинфекционные заболевания, связанные с избыточным потреблением алкоголя, табака, ожирением и другими факторами риска, составляют до 70% смертей от общего числа во всем мире. "Из них почти 40% смертей происходит преждевременно у лиц до 70 лет", - сказал Салагай.

При этом представитель Минздрава РФ уточнил, что, по оценкам экспертов, курение табака связано с 20% смертей взрослых людей.

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