Минздрав: отказ от курения может добавить до пяти лет к ожидаемой продолжительности жизни

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Отказ от курения табака может добавить от двух до пяти лет к ожидаемой продолжительности жизни населения страны. Об этом сообщил в пятницу директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай в своем докладе на конференции "Факторы риска 2016".

"В глобальном измерении отказ от курения табака добавил бы два с половиной года к ожидаемой продолжительности жизни, а в некоторых странах до пяти лет к ожидаемой продолжительности жизни", - сказал он.

Салагай также напомнил, что неинфекционные заболевания, связанные с избыточным потреблением алкоголя, табака, ожирением и другими факторами риска, составляют до 70% смертей от общего числа во всем мире. "Из них почти 40% смертей происходит преждевременно у лиц до 70 лет", - сказал Салагай.

При этом представитель Минздрава РФ уточнил, что, по оценкам экспертов, курение табака связано с 20% смертей взрослых людей.