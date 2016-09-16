ВЦИОМ рассказал, чем гордятся россияне

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. До 90% россиян гордятся историей, культурой, наукой и армией страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы в пятницу на сайте организации.

"Подавляющее большинство россиян гордятся историей (90%) и культурой (88%) страны, сильной армией (90%), наукой (82%). Предметом гордости также являются спорт (75%), позиция России на международной арене (72%), - говорится в отчете. - Причем за последние годы патриотические чувства заметно окрепли. На этом фоне выделяется отношение к уровню жизни населения: данный вопрос вызывает высокое чувство только у 19%, тогда как 76% не могут сказать того же".

Среди произошедших за последние 15 лет значимых событий, вызывающих особую гордость за страну, 14% опрошенных называют присоединение Крыма, 12% - зимнюю Олимпиаду в Сочи, 10% - укрепление состояния вооруженных сил страны. В свою очередь, наиболее достойным среди ныне живущих россиян каждый четвертый опрошенный (25%) назвал президента страны. В список самых достойных граждан страны по результатам опроса вошли также министр обороны Сергей Шойгу (10%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (7%).

Согласно результатам опроса, ключевым признаком самоидентификации для россиян остается принадлежность к России: 59% опрошенных прежде всего называют себя гражданами страны. При этом социологи отмечают рост доли "космополитных" ответов на вопрос самоидентификации. "В последние два года для респондентов выросла значимость понятия "человек" (так определяют себя уже 31% - с 21% в 2014 г.) и семейного статуса (с 12% до 19%), в то время как близость с жителями одного города/села стала ощущаться слабее (с 24% до 16%)", - говорится в отчете ВЦИОМ. Покинуть Россию навсегда ради лучшей жизни, тем не менее, большинство россиян (70%) по-прежнему не готово.

"Воссоединение с Крымом весной 2014 года оказало большое влияние на восприятие россиянами самих себя и своей страны. Гордость за страну взлетела до самого высокого уровня. Опрошенные по-новому взглянули на отечественную армию и на позицию России в мире. Два из трех самых популярных событий последнего десятилетия также связаны с Крымом", - прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев, добавив, что следующая область внешнеполитической гордости для россиян - успехи наших спортсменов.

В опросе ВЦИОМ 18-19 июня 2016 г. приняли участие 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и девяти ФО России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.