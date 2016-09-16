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Роскомнадзор проконтролирует исполнение решений по блокировке PornHub и YouPorn

Общество
16 сентября, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Сайты были заблокированы за распространение контента порнографического характера
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© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор еще раз проанализирует судебные решения в отношении PornHub и YouPorn, в результате чего в реестр запрещенных сайтов могут быть внесены дополнительные ссылки. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Несколько дней назад Роскомнадзор по решению суда внес крупнейшие интернет-ресурсы для взрослых PornHub и YouPorn в реестр запрещенных сайтов, однако СМИ со ссылкой на интернет-пользователей сообщили, что в некоторых случаях ресурсы еще доступны. Ампелонский пояснил ТАСС, что, "во-первых, не все операторы еще могли заблокировать". "Подождите, заблокируют их", - сказал он. "Во-вторых, сейчас мы все проанализируем и, если понадобится, то внесем какие-то дополнительные ссылки в реестр, если это будет соответствовать требованию суда", - добавил пресс-секретарь ведомства.

Он напомнил, что сайты PornHub и YouPorn были заблокированы за распространение контента порнографического характера. Решение суда по PornHub было вынесено в мае 2016 года Бутурлиновским районным судом Воронежской области, по YouPorn - в июне этого же года Первореченским районным судом Владивостока.

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