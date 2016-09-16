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Новая Красная книга РФ может пополниться сайгаками, но остаться без дельфинов

Общество
16 сентября, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Также в новое издание предлагается включить гималайских медведей, новые популяции северных оленей и некоторые виды осетровых рыб
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии предлагает на 30% изменить состав Красной книги России, включив в нее сайгаков, гималайских медведей и других животных, сообщает пресс-служба Минприроды. В то же время, как заявляют в пресс-службе "Гринпис", из Книги планируется исключить несколько видов дельфинов, что вызывает обеспокоенность экологов.

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"Новый список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, изменился на 30%. В основном изменения коснулись беспозвоночных (моллюсков и насекомых), но и ряды редких позвоночных значительно пополнились. Из крупных млекопитающих в новый список включены сайгак и гималайский медведь, а также включены новые популяции северного оленя", - говорится в сообщении пресс-службы Минприроды. Министерство предлагает внести в новую редакцию Красной книги России такие виды осетрообразных как русский и балтийский осетры, севрюга, новые популяции стерляди, увеличить раздел пресмыкающихся с 21 вида в предыдущем списке до 38 видов в новом.

В то же время эксперты экологической организации "Гринпис России" заявляют, что из ныне действующей Красной книги предлагается исключить 127 видов животных. При этом "систематические учеты численности 11 видов не проводились, поэтому нет доказательств, что их численность выросла", говорится в сообщении "зеленых". "Без защиты могут остаться целых семь видов китообразных: атлантический белобокий дельфин, беломордый дельфин, серый дельфин, морская свинья (северотихоокеанский подвид), малая косатка, высоколобый бутылконос и клюворыл", - говорится в сообщении "Гринпис России".

Пресс-секретарь Минприроды Николай Гудков в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявления экологов заявил, что "это версия для общественного обсуждения, сколько организаций - столько и мнений". "Каждую секцию рабочей группы возглавляют ученые из РАН. Послушаем мнения всех коллег и в октябре будем обсуждать все за и против на рабочей группе", - сказал он.

В настоящий момент в Красную книгу России входят 425 видов животных, в том числе 144 вида беспозвоночных и 281 вид позвоночных животных. Проект обновленной Красной книги, подготовленный министерством, размещен на официальном сайте ведомства и сайте официальной информации regulation.gov.ru для общественного обсуждения, на которое отведено 15 дней.

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