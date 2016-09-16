В российских школах началась акция, посвященная безопасности детей

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. МВД РФ дало старт Всероссийской акции "Твоя пятерка безопасности", посвященной безопасности школьников. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
По ее словам, в рамках акции полицейские в игровой форме напомнят школьникам простые правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит сохранить жизнь и здоровье.
"Уроком безопасности был дан старт Всероссийской акции, которую в ближайшие дни подхватят сотрудники полиции всех регионов. В ходе мероприятия полицейские посетят школы и напомнят детям правила безопасного поведения", - сказала Волк.
Она отметила, что полицейские научат детей отвечать отказом при разговоре с незнакомыми людьми на их сомнительные предложения. Внимание школьников также будет обращено на безопасный маршрут, по которому стоит идти от школы до дома.
Акция стартовала в московской гимназии № 1515.