Правительство РФ не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста

КОГАЛЫМ. 16 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в настоящее время не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста, сообщила журналистами вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы не обсуждаем сейчас в правительстве вопрос о повышении пенсионного возраста", - сказала она.

Вице-премьер также сообщила, что правительство работает над повышением средней продолжительности жизни.

"Средний возраст продолжительности жизни действительно в июле перешагнул за 72 года. Это огромное достижение для Российской Федерации. В 2015 году мы не достигали планки в 70 лет. Конечно, мы каждый день работаем для того, чтобы продолжительность жизни росла", - отметила Голодец.

По ее словам, правительство, в частности, ведет профилактику смертей при дорожно-транспортных происшествиях.

"Мы работаем в разрезе смертности, по профилактике тех смертей, которые возникают по дорожно-транспортным причинам, различными социальными причинами. И во всех регионах сегодня есть понятная, четкая динамика. Работаем с докторами, специалистами. Наши планы - это 75 лет через три года", - пояснила вице-премьер