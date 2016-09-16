Август 2016 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Минувший август стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура в этом месяце была на 0,98 градуса по Цельсию выше, чем в 1951-1980 годах. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"Хотя сезонный температурный цикл обычно достигает пика в июле, август 2016 года связан с июлем 2016 года как с самым теплым месяцем из когда-либо наблюдавшихся, - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис. - Температура в августе 2016 года была на 0,16 градуса по Цельсию выше, чем в предыдущем самом теплом августе 2014 года". После июля "продолжался исключительно длинный период глобального тепла, и нынешний август стал самым теплым как для суши, так и для океанов", сказала Нюллис, сославшись на данные американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Необычно теплым в ряде мест в Европе выдалась и первая половина сентября, отметила официальный представитель ВМО. В частности, в Великобритании в Графстве Кент была зафиксирована температура в 34,4 градуса, а в Дании - 29,9 градуса.

Наглядным свидетельством глобального потепления, отметила Нюллис, стало таяние морского льда в Арктике. Сейчас ледяной покров летом там обычно составляет лишь 40% от того, что наблюдалось в 70-е и начале 80-х годов прошлого века. По состоянию на 10 сентября, он достиг минимального в этом году значения, хоть и не превзошел рекорд 2007 года. Сейчас площадь морского льда в Арктике составляет 4,14 млн кв. км.