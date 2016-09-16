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Двенадцать преподавателей уволились из Института психологии РГГУ

Общество
16 сентября, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
По словам педагогов, решение связано с политикой, которую проводит руководство по отношению к своему подразделению
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© Борис Кавашкин/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Двенадцать преподавателей Института психологии имени Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) подали заявления об увольнении. Об этом ТАСС сообщила директор Института психологии РГГУ Елена Кравцова.

"Двенадцать человек подали заявления, мы просили нас уволить с 1 октября", - сказала Кравцова. По ее словам, это связано с политикой, которую проводит руководство по отношению к своему подразделению. "Это касается кадровой политики, штатного расписания, нагрузки преподавателей, организации учебного процесса. Кроме того, с моей точки зрения, руководство не всегда соблюдает нормы общения со своими сотрудниками", - подчеркнула Кравцова, добавив, что последней каплей стала встреча руководящего состава института с ректоратом вуза накануне.

По словам директора Института психологии, преподаватели неоднократно обращались к руководству РГГУ, но услышаны не были. "Мы много пытались обсуждать, но это ни к чему не привело. Нам неоднократно говорилось, что мы должны подчиняться решениям нашего ректората", - отметила она.

Кравцова добавила, что "уходить очень жаль, однако и терпеть такую ситуацию дальше нет возможности". "Мы всегда гордились качеством нашего образования, но при тех условиях, которые сейчас создаются, мы уже такое образование обеспечить не можем. Я и мои коллеги решили уйти и попросили прощения у студентов", - сказала Кравцова.

Получить комментарии Минобрнауки и руководства РГГУ пока не удалось.

Институт психологии был образован в 1995 году. В настоящий момент он включает в себя два факультета, 11 кафедр, обучение в нем проходит более 1,5 тыс. студентов и магистрантов, а профессорско-преподавательский состав насчитывает 97 преподавателей. На территории Института психологии организован Музей Л. С. Выготского, в котором хранятся многие реликвии, связанные с жизнью и творчеством этого ученого.

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