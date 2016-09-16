В музеях Петербурга и Москвы покажут ролики с воспоминаниями о полете Гагарина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Организаторы акции "Когда Гагарин полетел" собрали трехминутные видеоролики с воспоминаниями тех, кто готовил полет Гагарина, и простых людей. Об окончании акции сообщил в пятницу корр. ТАСС ее руководитель Николай Дмитриев.

"Нам прислали более 30 роликов из разных регионов - Калининграда, Петербурга, Москвы, Йошкар-Олы, даже с Чукотки. К 4 октября мы объединим отдельные ролики в фильм и передадим две копии фильма в Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко в Петропавловской крепости Петербурга и Мемориальный музей космонавтики в Москве", - сказал он.

Две радости

По словам Дмитриева, очень ощущается разница между радостью тех, кто услышал о полете Гагарина по радио, и тех, на ком лежала ответственность за какой-то участок работы по подготовке этого полета. Многие герои роликов рассказывают, как пели, обнимались, танцевали, радостно делились новостью с окружающими.

Корреспондент ТАСС с 50-летним стажем Олег Сердобольский рассказал, как ему поручили написать Гагарину приветственную телеграмму в стихах в конторе связи чукотского поселка Эгвекинот. Специалисты рассказывают запомнившиеся им детали подготовки к полету, как, например, супруги Владимир и Хиония Краскины. Они работали в то время на первом и крупнейшем в мире космодроме Байконур.

"Обычные люди выражают открытое и простодушное веселье, в их воспоминаниях нет и тени тревог, а специалисты, что называется "выдохнули", когда все свершилось, у них не было сил на выражение восторгов, так велико было напряжение предшествующего времени, и только спустя некоторое время после возвращения Гагарина начало приходить понимание, что все свершилось, дорога в космос проложена. Мы хотим сохранить для истории то и другое, обе этих радости, хотя они такие разные по эмоциям", - отметил Дмитриев.

Проект будет впервые представлен как интерактивный музейный экспонат на "Всемирной космической неделе" с 4 по 10 октября.

Море памяти

Организаторы акции создали возможность, чтобы практически каждый мог записать воспоминания дедушки или бабушки, так как в проект принимались ролики, снятые даже с мобильного телефона или планшета.

"Роликов пришло не так много, как могло бы быть. Хотелось бы большего, но ничего страшного в этом нет. Проект "Бессмертный полк" тоже когда-то начинался с одного региона и нескольких десятков участников, а сегодня это настоящее народное море, море памяти и благодарности старшему поколению", - добавил Дмитриев.

Он сообщил, что через некоторое время организаторы акции "Когда Гагарин полетел" объявят о ее второй волне, чтобы те, кто не успел записать и переслать ролики с воспоминаниями о 12 апреля 1961 года, могли все же присоединиться к акции. Правила останутся прежними - герой должен помнить день полета Гагарина, длина ролика - не более 3 минут, формат видеозаписи не принципиален, ролик надо загрузить на Youtube и зарегистрировать на сайте "Первыевкосмосе.рф".

Параллельно организаторы акции начали переговоры с планетариями в разных регионах России о том, чтобы фильм с воспоминаниями о полете Гагарина можно было увидеть и там.