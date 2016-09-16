Колонна из пожарных машин прошла крестным ходом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Крестный ход с участием пожарных автомобилей впервые в пятницу прошел в Свердловской области. Возглавил колонну пожарной техники автомобиль 1949 года выпуска, на платформе которого была размещена икона Божией Матери "Неопалимая Купина", в честь которой и был организован крестный ход. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Управления МЧС.

"Икона связана с видением пророка Моисея - куст, который горел и не сгорал. Впоследствии люди, которые сталкивались с огнем, обращались к этому образу горящего несгораемого куста, чтобы он охранял от бедствий. Было замечено - когда никто не может помочь, именно икона Божией Матери "Неопалимая Купина", пронесенная вокруг горящих домов, угашала пламя. Спасатели избрали эту икону в покровители", - пояснил журналистам епископ Среднеуральский, викарий екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг).

По данным пресс-службы МЧС, на крестный ход пожарной техники в Екатеринбург приехали составы из городов Первоуральск, Артемовский, Верхняя Пышма. "Мы отмечаем этот праздник уже в четвертый раз. Каждый год программа меняется: в прошлом году молебен проводили на воде - на озере Шарташ на катерах и лодках, до этого - на высоте 186 метров на смотровой площадке небоскреба "Высоцкий". В этот раз мы решили чествовать икону крестным автоходом", - сказали в ведомстве.

По словам начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Андрея Заленского, вся участвовавшая техника на ходу, кроме одной раритетной машины, которая возглавляла колонну.

Православные 17 сентября чествуют икону Божией Матери "Неопалимая Купина". Перед ней молятся о защите от стихийных бедствий и пожаров.