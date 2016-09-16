В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Руководство Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) удивлено претензиям уволившихся педагогов Института психологии им. Л. С. Выготского. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс- службе вуза.

В пресс-службе отметили, что все претензии к ректорату, касающиеся учебной нагрузки, часов, практики и т.д., полностью соответствующих приказам Министерства образования и науки РФ, являющегося учредителем РГГУ, и в отношении которых ректор, являющийся работодателем, их распределяет по университету, "выглядят по меньшей мере странно".

"Вопрос об Институте психологии неоднократно обсуждался на заседаниях Ученого совета РГГУ. На последнем Ученом совете, который собирался в конце 2015-2016 учебного года, разбирался вопрос фактически о призыве к забастовке, имевшем место со стороны руководства Института и являющийся грубейшим нарушением трудовой дисциплины. Со стороны ректора РГГУ директору института (Елене Кравцовой) было сделано официальное предостережение о недопустимости подобных действий", - подчеркнули в пресс-службе вуза.

Там также отметили, что и прежняя, и нынешняя администрация РГГУ высказывали критические замечания в адрес Елены Кравцовой как руководителя, не справляющегося со своими должностными обязанностями, но никогда не призывали преподавателей покинуть их рабочие места. "Поэтому вопрос о том, работать или не работать в РГГУ преподавателям, написавшим заявления об уходе, является выбором каждого из них как гражданина РФ в рамках конституционного права на труд, обеспеченного Конституцией РФ. Администрация вуза готова к конструктивному диалогу по этим и другим проблемам института", - заключили в пресс- службе.

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Позиция педагогов

Как ранее сообщал ТАСС, двенадцать преподавателей Института психологии имени Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) подали заявления об увольнении. Об этом сообщила сегодня директор Института психологии РГГУ Елена Кравцова.

По ее словам, это связано с политикой, которую проводит руководство по отношению к своему подразделению. "Это касается кадровой политики, штатного расписания, нагрузки преподавателей, организации учебного процесса. Кроме того, с моей точки зрения, руководство не всегда соблюдает нормы общения со своими сотрудниками", - подчеркнула Кравцова.

По словам директора Института психологии, преподаватели неоднократно обращались к руководству РГГУ, но услышаны не были. "Мы много пытались обсуждать, но это ни к чему не привело. Нам неоднократно говорилось, что мы должны подчиняться решениям нашего ректората", - отметила она.

Кравцова добавила, что "уходить очень жаль, однако и терпеть такую ситуацию дальше нет возможности". "Мы всегда гордились качеством нашего образования, но при тех условиях, которые сейчас создаются, мы уже такое образование обеспечить не можем. Я и мои коллеги решили уйти и попросили прощения у студентов", - сказала она.