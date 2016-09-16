Первый лагерь, где школьников обучат основам программирования, начал работу в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Первый лагерь, где школьники будут обучаться азам программирования и робототехники, начал работу в республиканском детском оздоровительном центре "Солнечный берег" рядом с городом Избербаш в Дагестане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба бизнес-инкубатора "Пери Инновации", который выступил одним из организаторов лагеря.

"В течении трех недель учащиеся 6-11 классов проходят обучение программированию и робототехнике. Заявки на участие в нем подали свыше 100 человек, из которых были отобраны 60", - сказал представитель бизнес-инкубатора Сабур Ибрагимов.

По его словам, для обучения детей приглашен преподаватель московской школы программирования и робототехники GoTo, куратор академических программ "Яндекса" Иван Бибилов.

"Помимо изучения ИТ-технологий, дети участвуют в развлекательных программах, создают совместные проекты и организовывают конкурсы. В лагере дети получат не только теоретические, но и практические знания, а также смогут определиться с выбором будущей специальности", - отметил Ибрагимов.

Организаторами первого лагеря по программированию для детей в Дагестане выступили бизнес-инкубатор "Пери Инновации", благотворительный фонд "Пери" Зиявудина Магомедова при поддержке Министерства образования и науки Дагестана.