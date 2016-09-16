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Минкавказа продлил конкурс по выбору эмблемы и гимна фестиваля народов Кавказа

Общество
16 сентября, 16:16 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 16, сентября. /ТАСС
Выбрать эмблему и гимн необходимо до начала 2017 года
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ЕССЕНТУКИ, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа продлило конкурс по выбору эмблемы и гимна Фестиваля культуры и спорта народов Северного Кавказа. Об этом сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в Ессентуках на итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля.

"Все-таки окончательного решения не удалось сформировать, предлагаю эту работу продолжить, и уже к следующему фестивалю сформировать окончательное решение, чтобы у нас была собственная символика и гимн", - сказал он.

Министр уточнил, что выбрать эмблему и гимн необходимо до начала 2017 года. "В следующий год мы должны вступить с полноценной символикой фестиваля, прославляющей Северный Кавказ, единство его народов, но и подчеркивающей самобытность каждого из народов", - отметил Кузнецов.

Конкурс по выбору символики фестиваля был объявлен в начале августа 2016 года. По данным Минкавказа РФ, поступило уже более 30 логотипов и около 20 текстовых вариантов гимна фестиваля. Участниками стали авторы из республик Северного Кавказа, Вологодской, Волгоградской, Нижегородской, Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского края, Республики Адыгея и Москвы. Победители конкурса получат ценные призы.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проводится с 2010 года, в этом году он пройдет в Республике Ингушетия 24-25 сентября.

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