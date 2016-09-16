Мишка для новорожденного: как плюшевые игрушки помогут врачам перинатального центра

КАЗАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Виноградова/. Если малыш рождается слабым или преждевременно, его помещают в специальный инкубатор, а маме дают мягкого мишку. Мама носит игрушку на груди, оставляя свой запах. Потом мишку кладут в кроватку к малышу, чтобы он чувствовал мамину близость и набирался сил.

Эту необычную методику используют в новом перинатальном центре в Казани, открывшемся 14 сентября. Те, кто успел там побывать, говорят, что он намного превосходит самые известные московские центры. Обеспечить не только первоклассное лечение, но и комфорт и уют — такую задачу поставили перед собой сотрудники центра.

На его строительство, а это более 14 тыс. кв. м, было потрачено около 1,2 млрд руб. Изначально планировалось, что новый центр откроется в декабре 2016 года. "Но как ребенок вынашивается в течение девяти месяцев, так и строители сдали эту больницу за такой же срок", — сказала на открытии центра вице-премьер Ольга Голодец.

Реанимация для новорожденных в новом перинатальном центре в Казани © Татьяна Виноградова/ТАСС

Холл больницы больше напоминает ресепшн хорошего отеля со стойкой регистрации и удобными диванами. Для работы в центре специально подготовили 129 медицинских работников, включая 63 врача. Многие из них прошли стажировки в ведущих московских перинатальных центрах.

Одновременно в стационаре могут находиться 100 женщин. Прежде всего бесплатную специализированную медицинскую помощь здесь будут получать дети, родившиеся раньше срока, и женщины, у которых беременность протекает с осложнениями. Планируется, что ежегодно в перинатальном центре будет рождаться 9 тыс. малышей.

Домашняя обстановка

Роды будут проходить в десяти индивидуальных родильных залах, которые оборудованы не только медицинской техникой. Здесь есть удобная ванна, большой гимнастический мяч, чтобы облегчить боль во время схваток, и даже погремушки для новорожденного. Кажется, даже акустика в этих залах создана особым образом, чтобы ярче зазвучал первый крик нового человека. По желанию на родах могут присутствовать будущие папы и другие родственники.

Развернуть Послеродовая палата в новом перинатальном центре в Казани © Татьяна Виноградова/ТАСС Послеродовая палата в новом перинатальном центре в Казани © Татьяна Виноградова/ТАСС

Еще пять операционных в центре предназначены для женщин, которым показано кесарево сечение. Послеродовые одноместные палаты в перинатальном центре рассчитаны на совместное пребывание мамы и ребенка.

"Но мы не настаиваем на том, чтобы мама и ребенок всегда находились вместе. После сложных операций первое время маме бывает тяжело даже на руки взять малыша, а тем более ухаживать за ним, или если мама хочет какое-то время отдохнуть, да просто выспаться ночью, конечно, мы забираем ребенка в детское отделение, где специалисты присмотрят за ним", — рассказала ТАСС одна из медсестер центра.

Отделение реанимации новорожденных оснащено современной дыхательной аппаратурой и кювезами — инкубаторами для выхаживания малышей. Информация о состоянии ребенка круглосуточно выводится на монитор. Рядом с кювезом — удобное кресло, чтобы мама в любое время смогла прийти пообщаться с ребенком и даже покормить его, если позволяет состояние здоровья.