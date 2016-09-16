Минобрнауки проверит ситуацию с увольнением преподавателей РГГУ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки проверит ситуацию с увольнением преподавателей Института психологии имени Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минобрнауки России проверит ситуацию, сложившуюся в одном из структурных подразделений РГГУ - Институте психологии РГГУ им. Л. С. Выготского, детально выяснив нагрузку на преподавателей, формирование учебного процесса и штатного расписания. По предварительной информации ситуация привела к увольнению одного педагога и еще ряд преподавателей выражают готовность покинуть свои рабочие места", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что министерство обяжет администрацию вуза провести беседу с каждым из этих педагогов, индивидуально разобравшись в ситуации. "Какие бы результаты ни показала проверка, недопустимо формирование рабочего процесса таким образом, чтобы этот процесс вызывал недовольство существенной части педагогического коллектива", - подчеркнули в Минобрнауки.

Позиция педагогов

Как ранее передавал ТАСС, 12 преподавателей Института психологии имени Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) подали заявления об увольнении. Об этом сообщила сегодня директор Института психологии РГГУ Елена Кравцова.

По ее словам, это связано с политикой, которую проводит руководство по отношению к своему подразделению. "Это касается кадровой политики, штатного расписания, нагрузки преподавателей, организации учебного процесса. Кроме того, с моей точки зрения, руководство не всегда соблюдает нормы общения со своими сотрудниками", - подчеркнула Кравцова.

По словам директора Института психологии, преподаватели неоднократно обращались к руководству РГГУ, но услышаны не были. "Мы много пытались обсуждать, но это ни к чему не привело. Нам неоднократно говорилось, что мы должны подчиняться решениям нашего ректората", - отметила она.

Кравцова добавила, что "уходить очень жаль, однако и терпеть такую ситуацию дальше нет возможности". "Мы всегда гордились качеством нашего образования, но при тех условиях, которые сейчас создаются, мы уже такое образование обеспечить не можем. Я и мои коллеги решили уйти и попросили прощения у студентов", - сказала она.

Позиция руководства РГГУ

Руководство РГГУ удивлено претензиям уволившихся педагогов Института психологии им. Л. С. Выготского, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Там отметили, что все претензии к ректорату, касающиеся учебной нагрузки, часов, практики и т.д., полностью соответствующих приказам Министерства образования и науки РФ, являющегося учредителем РГГУ, и в отношении которых ректор, являющийся работодателем, их распределяет по университету, "выглядят по меньшей мере странно".

"Вопрос об Институте психологии неоднократно обсуждался на заседаниях Ученого совета РГГУ. На последнем Ученом совете, который собирался в конце 2015-2016 учебного года, разбирался вопрос фактически о призыве к забастовке, имевшем место со стороны руководства Института и являющийся грубейшим нарушением трудовой дисциплины. Со стороны ректора РГГУ директору института (Елене Кравцовой) было сделано официальное предостережение о недопустимости подобных действий", - подчеркнули в пресс-службе вуза.

Там также отметили, что и прежняя, и нынешняя администрация РГГУ высказывали критические замечания в адрес Елены Кравцовой как руководителя, не справляющегося со своими должностными обязанностями, но никогда не призывали преподавателей покинуть их рабочие места.

"Поэтому вопрос о том, работать или не работать в РГГУ преподавателям, написавшим заявления об уходе, является выбором каждого из них как гражданина РФ в рамках конституционного права на труд, обеспеченного Конституцией РФ. Администрация вуза готова к конструктивному диалогу по этим и другим проблемам института", - заключили в пресс- службе.