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Астахов сообщил о переезде в Псков

Общество
16 сентября, 19:26 UTC+3
При этом официальных данных о переезде бывшего детского омбудсмена и его семьи нет
Материал из 1 страницы
Павел Астахов

Павел Астахов

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный президента по правам ребенка Павел Астахов сообщил в Instagram о своей поездке в Псков. Экс-омбудсмен опубликовал в соцсети семейные фотографии, сделанные на фоне городских достопримечательностей. 

"Доброе утро, Солнечный Псков! Переезжаем!", — подписал Астахов один из снимков. После этого некоторые СМИ опубликовали информацию о смене места жительства бывшего омбудсмена.

Доброе утро, Солнечный Псков! Переезжаем!... Всем хорошего дня!

Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti)

При этом официальных данных о переезде Астахова и его семьи в Псков нет.
Также уполномоченный президента по правам ребенка в подписи к фото в Instagram отметил, что "пришло время заняться и своими детьми" и изучать историю России. 

Пришло время заняться и своими детьми! Изучаем истоки Истории Руси.

Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti)

Судя по снимкам, семья Астахова посетила Изборскую крепость и Псково-Печорский Успенский монастырь. 

9 сентября Павел Астахов был освобожден от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. В указе было сказано, что детсикй омбудсмен покидает свой пост "по собственному желанию". На место Астахова назначена глава Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анна Кузнецова.

Здравствуй, город Псков!

Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti)

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