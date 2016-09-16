Астахов сообщил о переезде в Псков

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный президента по правам ребенка Павел Астахов сообщил в Instagram о своей поездке в Псков. Экс-омбудсмен опубликовал в соцсети семейные фотографии, сделанные на фоне городских достопримечательностей.
"Доброе утро, Солнечный Псков! Переезжаем!", — подписал Астахов один из снимков. После этого некоторые СМИ опубликовали информацию о смене места жительства бывшего омбудсмена.
Доброе утро, Солнечный Псков! Переезжаем!... Всем хорошего дня!
При этом официальных данных о переезде Астахова и его семьи в Псков нет.
Также уполномоченный президента по правам ребенка в подписи к фото в Instagram отметил, что "пришло время заняться и своими детьми" и изучать историю России.
Пришло время заняться и своими детьми! Изучаем истоки Истории Руси.
Судя по снимкам, семья Астахова посетила Изборскую крепость и Псково-Печорский Успенский монастырь.
9 сентября Павел Астахов был освобожден от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. В указе было сказано, что детсикй омбудсмен покидает свой пост "по собственному желанию". На место Астахова назначена глава Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анна Кузнецова.
Здравствуй, город Псков!