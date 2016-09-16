В Москве прошел молебен в поддержку сборной России на Кубке мира по хоккею

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Православная молодежь провела в пятницу в столице молебен и запустила акцию в социальных сетях в поддержку сборной России на Кубке мира по хоккею с шайбой, матчи которого начнутся 17 сентября в Канаде. Об этом сообщили в информационной службе молодежного отдела Московской городской епархии.
Кампания в поддержку российской сборной получила название "С верой к победе". Она включает молебен, который прошел в храме Христа Спасителя, и виртуальный флешмоб. Активисты делают посты с хэштегом #сверойкпобеде и предлагают друзьям присоединиться к акции. Почетными гостями молебна стали члены клуба "Легенды хоккея".
Акция проводится по инициативе сектора развития физической культуры и спорта молодежного отдела Московской городской епархии.