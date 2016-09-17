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Главное за неделю: взлом WADA, миллиарды Захарченко и выборы в Госдуму

Общество
17 сентября, 9:00 UTC+3
Выберите, какое событие, на ваш взгляд, является наиболее важным
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

Редакция сайта ТАСС отобрала пять событий, связанных с текущей неделей.

Предлагаем вам расставить приоритеты.

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