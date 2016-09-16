Университет UArctit получит финансовую поддержку арктических стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Сетевой университет UArctic может обрести прочную финансовую основу для своих исследований в результате подписания договора о научном сотрудничестве в Арктике. Оно планируется в рамках министерского совещания Арктического совета весной 2017 года и активно обсуждалось на завершившемся в Петербурге конгрессе сетевого университета UArctic. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС доктор политических наук профессор СПбГУ Александр Сергунин.

"Договор о научном сотрудничестве в Арктике планируется подписать на министерской встрече Арктического совета весной 2017 года, когда председательство в Арктическом совете перейдет от США к Финляндии. Для университета UArctic это очень важно, потому что договор будет обязательным к исполнению и обяжет государства финансировать научные исследования в Арктике. А весь научный потенциал по исследованию региона как раз сосредоточен в университете UArctit. Его финансовые возможности резко возрастут", - пояснил он.

Александр Сергунин отметил, что договор должны подписать 8 арктических государств, но не только они, а еще страны, не входящие в Арктический совет, имеющие в нем роль наблюдателей, - это Япония, Южная Корея, Китай и Индия, а также те страны, которые, не имея статуса наблюдателей, интересуются исследовательскими проектами в Арктике. Это Евросоюз, Швейцария и Бразилия. "Список стран, которые могут подписать договор, не ограничивается арктическими государствами", - сказал эксперт.

Третий многосторонний договор

Договор о научном сотрудничестве в Арктике станет третьим многосторонним документом, обязательным к исполнению и регулирующим деятельность государств в регионе. В 2011 году был подписан договор о спасательных и поисковых операциях, в рамках которого на Россию, у которой самый большой сектор ответственности, легли обязательства построить к 2018 году 10 крупных поисково-спасательных станций в Арктике.

"3 из них уже подстроены", - отметил Сергунин, добавив, что вне рамок этого договора Россия строит региональные спасательные станции для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути, поэтому в действительности станций в российском секторе будет больше десяти.

Второй (также многосторонний) документ, подписанный в 2013 году, касается борьбы с разлитиями нефти. По словам собеседника агентства, это договор больше ориентирован на перспективу, так как танкерного флота ледокольного класса пока нет ни у одного государства, а добычу углеводородов в Арктике ведут лишь с российской буровой платформы "Приразломная", и они транспортируются на материк и далее сухопутным, а не морским путем.

"Падение цен на нефть привело к заморозке проектов по разработке арктических месторождений. Но когда экономическая конъюнктура станет благоприятной, договор 2013 года сыграет свою позитивную роль", - уверен эксперт.

Университет UArctic объединил 177 университетов из 16 стран. Около 50 университетов расположены в России, еще около 50 - в США. СПбГУ присоединился к сетевому университету UArctic в 2011 году.