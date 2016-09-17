Фестиваль "Православие и спорт" с участием известных спортсменов пройдет в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Православие и спорт" пройдет в субботу в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Организаторы ожидают порядка 10 тыс. гостей, сообщил в преддверии праздника на пресс-конференции в ТАСС координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

"Праздник пройдет в четвертый раз. Если на первый праздник пришло около 500 человек, то сейчас мы ожидаем около 10 тысяч человек", - сказал Кормухин. На 10 интерактивных площадках фестиваля профессиональные спортсмены проведут открытые тренировки, сфотографируются с болельщиками и раздадут автографы. Гости смогут попробовать забить гол профессиональному голкиперу, подтянуться больше 20 раз и получить в подарок майку. Кроме того, мужчины смогут принять участие в старинной русской забаве "стенка на стенку".

Мастер-классы проведут чемпион соревнований по боксу Олимпийских игр в Рио Евгений Тищенко, чемпион мира по смешанным единоборствам Алексей Олейник и другие известные бойцы. Богатырскую силу будут демонстрировать силачи под руководством многократного чемпиона России по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаила Кокляева. Среди гостей праздника ожидаются паралимпийцы, с которыми сможет пообщаться любой желающий.

Миф о православии

"Очень много мифов вокруг православия, например, что это религия слабых, что библейский проект закончился, что православие уже свое отжило", - сказал Кормухин. Он пригласил всех на праздник "Православие и спорт", чтобы убедиться в обратном, увидеть своими глазами сильных спортсменов, позиционирующих себя православными. Гости смогут расспросить их и о тренировках, и о религии.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе также отметил, что православие и спорт часто воспринимаются как что-то несовместимое. "Это две вещи, которые могут идти рука об руку. Мне кажется, что у большинства спортсменов есть понимание, что без силы духа невозможна ни одна спортивная победа, и эта практика, этот опыт доказан, как мне кажется, их личным опытом. Поэтому Церковь всегда поддерживала спортсменов, видя в спорте очень многое из того, что незаменимо в духовной жизни, а именно целеустремленность, готовность к жертве, готовность к братству", - сказал он.

Подать пример

"Очень радостно, когда собираются люди вокруг таких добрых дел, потому что это пример здорового образа жизни и пример тех ценностей, которые несет на протяжении тысячелетий наша Церковь", - сказал трехкратный чемпион мира по боксу Владимир Носов. А Алексей Олейник отметил, что спортсменам на празднике важно показать, что "заниматься спортом лучше, чем портить свое здоровье и тратить его на какие-то бесполезные вещи". Кокляев, в свою очередь, рассказал, что пришел к православию через спорт и в молитвах просит всегда помощи и сил на пути к новым спортивным наградам: "Вера помогает не только побеждать, но и правильно проигрывать, принимать это и идти дальше".