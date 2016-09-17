Мусульманский фестиваль "КурбанFEST" впервые пройдет в Москве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "КурбанFEST" впервые пройдет в Москве и станет одним из крупнейших мусульманских культурно-массовых мероприятий осени. Местом проведения праздника будет Парк Победы на Поклонной горе, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Москвы.

Имам Мемориальной мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов приглашает на фестиваль людей разных национальностей и религиозных убеждений. "Праздник поможет понять, что такое ислам и кто такие мусульмане. Должно быть все красочно, много улыбок, вкусно - угощения будут бесплатные", - сказал он. Богослов отметил, что Москва становится все более толерантной и гостеприимной, "и вот впервые здесь пройдет столь масштабное и интересное мероприятие".

"Парк Победы на Поклонной горе, а именно Аллея Партизан, с 12 до 19 часов станет площадкой, объединяющей людей разных вероисповеданий и национальностей", - говорится в пресс-релизе Духовного управления мусульман Москвы. Организаторы обещают для своих гостей интересные встречи с известными людьми, знакомство с культурой мусульманских народов, конкурсы и подарки для детей, ярмарку и экскурсии по Мемориальной мечети. Гостей праздника также ждут концерт и бесплатные угощения.

Фестиваль "КурбанFEST" прошел 12 сентября в Уфе. В этот день отмечался Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, один из самых главных мусульманских праздников в году.