Пожарные по всей России примут участие в молебнах в честь иконы "Неопалимая Купина"

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пожарные и спасатели по всей России примут участие в ежегодных молебнах в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Праздничные богослужения с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдут во всех регионах - в более 1,1 тыс. храмов, в них примут участие почти 17 тыс. сотрудников МЧС", - уточнил представитель ведомства.
В Москве благодарственный молебен состоится в храме Христа Спасителя, куда придет глава МЧС Владимир Пучков, его заместители, руководители департаментов и управлений центрального аппарата МЧС, а также пожарные и спасатели.
"Богослужения в этом году будут особенно символичны и торжественны, так как 2016 год в системе МЧС объявлен Годом пожарной охраны, испокон веков в православной Руси люди верили в чудодейственную силу образа Богородицы "Неопалимая Купина". Считалось, что она защищает жилье и людей от огня", - рассказал собеседник агентства.
Российские пожарные называют "Неопалимую Купину" своей покровительницей и заступницей. Во все времена огнеборцы почитали христианские святыни, а в дореволюционной России у пожарных был свой девиз: "Богу - хвала, ближнему - защита". Современные пожарные и спасатели в нее также свято верят, но при чрезвычайных ситуациях и пожарах в первую очередь рассчитывают на свои силы, так как от них зависит спасение людей и оказание своевременной помощи пострадавшим.