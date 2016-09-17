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Керри надеется, что РФ поддержит создание Международных охранных районов в море Росса

Общество
17 сентября, 5:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Море Росса - окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана, названное в честь открывшего его в 1841 году английского полярного исследователя Дж. К. Росса
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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Джон Керри выразил  надежду, что Россия выступит в поддержку создания Международных охранных районов (МОР) в море Росса в Антарктике. Об этом он рассказал на церемонии закрытия третьей международной конференции "Наш океан", которая состоялась в Вашингтоне.

По словам главы Госдепартамента, "за прошедшие два дня было создано более 40 принципиально новых или расширенных МОР", что, включая только принятые в этом году меры, "защитит около 4 млн кв. км" пространства Мирового океана. Он также выразил надежду, что эта площадь увеличится по итогам совещания Международной комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), "которое пройдет на следующей неделе, чтобы рассмотреть создание МОР в море Росса". "Я говорил об этом с президентом (России Владимиром) Путиным и с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым, и они сказали мне на прошлой неделе, что занимаются межведомственной оценкой (этого вопроса)", - отметил госсекретарь. "Я не знаю, каковы будут результаты этой оценки, но мы все, очевидно, по-прежнему надеемся, что Россия сделает шаг вперед и присоединится к нам в этом стремлении", - заключил Керри.

В октябре прошлого года Россия заблокировала совместный проект США и Новой Зеландии по созданию МОР в море Росса на 34-м совещании АНТКОМ. Участникам в очередной раз не удалось достичь консенсуса относительно инициативы Новой Зеландии по изменению текущего статуса прибрежных территорий Антарктики. Разработанный еще в 2011 году американо-новозеландский проект предполагает создание Международных охранных зон площадью 1,25 млн кв. км в акватории моря Росса, одной из самых крупных девственных водных экосистем на Земле, часто называемой "последним океаном планеты". Достижению компромисса мешают различные подходы стран - участниц АНТКОМ к вопросу коммерческого рыболовства и проведению научных изысканий в этом регионе.

Море Росса - окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана, названное в честь открывшего его в 1841 году английского полярного исследователя Дж. К. Росса. Омываемая этим морем береговая территория была передана Великобританией в управление Новой Зеландии в 1923 году.

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