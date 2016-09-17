Колонна МЧС России доставила в Македонию гуманитарную помощь

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Автоколонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Македонию, пострадавшую в августе от сильного наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"В Скопье прибыла автомобильная колонна с гуманитарной помощью для населения Македонии. Пять автомобилей привезли передвижные электростанции, мотопомпы и продукты питания - рыбные и мясные консервы", - отметил представитель министерства.
Автоколонна МЧС в дороге находилась примерно неделю, ее маршрут проходил не только по суше, но и по морю. Выйдя из Ногинского спасательного центра МЧС в Подмосковье, она проследовала до Новороссийска, оттуда паромом, преодолев 863 км по Черному морю, до болгарского Бургаса. И уже из Болгарии колонна достигла Скопье.
За рулем автомобилей находятся опытнейшие водители, много раз принимавшие участие в миссиях по доставке гуманитарной помощи за рубеж, в том числе на юго-восток Украины.
Помощь Македонии оказывается по поручению правительства РФ и по запросу македонских властей.
В ночь с 6 на 7 августа в Скопье, окрестных населенных пунктах, а также в Тетовском регионе в течение нескольких часов выпала месячная норма осадков, что привело к подъему уровня воды в реках. Более 20 человек погибли и свыше 100 пострадали. В результате наводнения более 5 тыс. домовладений и фермерских хозяйств были частично или полностью уничтожены. Под ударом стихии в общей сложности оказались порядка 30 тыс. человек.