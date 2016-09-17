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CBC: Канада может ратифицировать Парижское соглашение по климату этой осенью

Общество
17 сентября, 6:42 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
По данным CBC, премьер-министр Джастин Трюдо намерен поставить подпись под соглашением даже несмотря на то, что детали этого договора еще не согласованы с правительствами всех канадских провинций
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ОТТАВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады может ратифицировать Парижское соглашение по климату этой осенью. Об этом в пятницу сообщил телеканал СBC.

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По его данным, премьер-министр Джастин Трюдо намерен поставить подпись под соглашением даже несмотря на то, что детали этого договора еще не согласованы с правительствами всех канадских провинций.

В канцелярии Трюдо ранее сообщили, что он выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 и 20 сентября. Главными темами выступления канадского премьер- министра станут изменение климата, проблемы беженцев, а также намерение Канады принять участие в миротворческих операциях ООН.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в столице Франции. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В настоящий момент договор ратифицировали 26 стран.

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