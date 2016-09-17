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Донской: министры экологии БРИКС определили основные направления сотрудничества

Общество
17 сентября, 7:52 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Главы министерств по защите окружающей среды стран-членов БРИКС определили основные направления сотрудничества и подписали Меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Министры, курирующие вопросы защиты окружающей среды, Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР определили несколько основных проблем, решение которых требует объединения усилий. Это качество воздуха, загрязнение воды, защита биоразнообразия, изменение климата на планете, а также проблема утилизации мусора", - сказал Донской, который принял участие в работе завершившейся накануне встречи министров экологии БРИКС в индийском Гоа.

Он добавил, что эти проблемы теперь закреплены в ст. 2 Меморандума о взаимопонимании по вопросам защиты окружающей среды, который был подготовлен в ходе встречи. Министры также планируют сформировать повестку в рамках глобальной цели по устойчивому развитию до 2030 года. Теперь этот документ должен пройти одобрение в странах-членах "пятерки".

"Встреча министров экологии БРИКС прошла в русле тех решений, которые были заложены еще на первой встрече министров в Москве в 2015 году, а также на заседании рабочей группы по окружающей среде в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Меморандум стал важным итогом этой встречи, мы договорились развивать экологическое сотрудничество в рамках БРИКС на основе равенства, взаимодействия и взаимной выгоды. Принцип консенсуса станет базовым принципом в нашей работе", - отметил Донской.

Он добавил, что реализация решений, заложенных в Меморандуме, займется постоянно действующая совместная рабочая группа БРИКС по вопросам окружающей среды, кроме того, будут регулярно проводиться встречи глав министерств, курирующих экологию в странах "пятерки".

"Российская сторона полагает, что наша главная цель как можно скорее перейти от обсуждения проблем к конкретным совместным проектам", - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ.

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