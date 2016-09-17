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МЧС РФ формирует 56-ю автоколонну с помощью для Донбасса

Общество
17 сентября, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Она будет формироваться на базе Донского спасательного центра МЧС, где к грузовикам из Ногинска присоединятся машины из других регионов
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. МЧС России приступило к формированию 56-й автоколонны с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, "сегодня из Ногинского спасательного центра МЧС в Ростовскую область отправились автомобили с грузом гуманитарной помощи, которые войдут в состав очередной колонны МЧС для Донбасса".

Она будет формироваться на базе Донского спасательного центра МЧС, где к грузовикам из Ногинска присоединятся машины из других регионов.

"Колонна доставит в Донбасс продукты питания, стройматериалы и предметы первой необходимости", - уточнили в МЧС.

С середины августа 2014 года 55 колонн МЧС доставили для жителей Луганской и Донецкой областей уже свыше 63 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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