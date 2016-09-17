Памятники фронтовой медсестре и скульптору открыли в Ставрополе

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СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Празднование Дня Ставропольского края и города Ставрополя началось в субботу с открытия памятников двум прославленным местным жителям на Аллее почетных граждан в краевой столице, передает корреспондент ТАСС. Один из них посвящен фронтовой медсестре Первой мировой войны Римме Ивановой, а второй - скульптору Андрею Голубу, автору памятника "Вечная слава" в столице региона.
"Мы отмечаем день края - региона, в который огромный труд вложили настоящие трудолюбивые люди, спасибо ветеранам, что они сохранили для нас этот край. Люди, которым посвящена аллея - это ставропольцы, благодаря которым Ставрополь стал одним из лучших городов России", - сказал губернатор Владимир Владимиров на открытии празднования Дня края.
Уроженка Ставрополя Римма Иванова стала первой российской женщиной, удостоенной ордена Святого Георгия Победоносца IV степени. Скульптор Андрей Голуб внес существенный вклад в развитие архитектурного облика Ставрополя. Он, в частности, создал памятник "Вечная слава", посвященный героям Великой Отечественной войны.
"Рекордный урожай хлеба, сотни тысяч туристов и отдыхающих, новые виды продукции и услуг - таков вклад Ставропольского края в социально-экономическое развитие РФ. Край активно наращивает свой потенциал", - зачитал поздравление полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева его помощник Вячеслав Песков.
В субботу в Ставропольском крае пройдет около 380 праздничных мероприятий - концерты, выставки, фестивали, спортивные праздники, мастер-классы и представления артистов. По решению краевых властей, впервые День города Ставрополя и День края стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводился в мае, а День города - в сентябре.