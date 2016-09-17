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В Германии открылся Октоберфест

Общество
17 сентября, 14:41 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 17, сентября. /ТАСС
В этом году на фестивале пива предпринимаются небывалые меры безопасности
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© AP Photo/Matthias Schrader

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Традиционный немецкий праздник пива Октоберфест стартовал по всей Германии. На его родине, в Баварии, где торжества проходят уже 183 года, в этом году предпринимаются небывалые меры безопасности. Однако ни они, ни значительно подорожавшее за последний год пиво, по всей видимости, не отпугивают гостей праздника.

Несколько подпортила настроение любителям пива только погода. Царившая в последние недели над всей Германией 30-ти градусная жара сменилась осенними проливными дождями. Но несмотря на это на главной лужайке Октоберфеста - "Терезином лугу" в Мюнхене и в гигантских шатрах во время церемонии открытия фестиваля и парада пивоваров наблюдался аншлаг. Не чувствовалось нехватки и в сотрудниках, обеспечивающих безопасность гостей.

Рекордные меры безопасности

Еще в преддверии праздника баварские власти пообещали предпринять все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность любителей пива. Полиция пообещала контролировать все входы и выходы на Терезин луг и проверять гостей. Кроме того, в этот раз организаторы просили не проносить рюкзаки и дамские сумки емкостью более трех литров. Причиной тому - исключительная ситуация в области безопасности в Германии после недавних терактов в Париже и Брюсселе, а также инцидентов в самой Германии.

Представители правоохранительных органов также предупреждали, что шатры и парк развлечений будут постоянно контролировать сотрудники в штатском. Некоторые из них будут снабжены нательными камерами для видеофиксации происходящего в случае возникновения беспорядков.

Свежее и очень дорогое

Традиционно первый бочонок пива ровно в полдень по местному времени (13:00 мск) откупорил обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Лишь после этой церемонии сваренный специально для Октоберфеста напиток получают десятки тысяч страждущих гостей на Терезином лугу и сотни тысяч - по всей Германии.

В этом году их помимо повышенных мер безопасности ждет еще одно "неудобство" - рекордно дорогое пиво. Впервые средняя цена литровой кружки пенного напитка подскочила до 10 евро 53 центов, что на 3% больше, чем годом ранее. Таким образом, темпы "пивной инфляции" оказались почти в семь раз выше общего роста потребительских цен в Германии.

Как подсчитала газета Die Welt, с 1985 года пиво на фестивале подорожало на 230%, тогда как инфляция за тот же период составила 70%. Примечательно, что рост цен на пиво сопровождается падением его популярности среди немцев. По данным издания, с 2006 года жители Германии стали пить на 10% меньше пива. Но за тот же период потребление свежего фестивального напитка на "лугу" выросло на 22%. Это, по всей видимости, и позволяет производителям год за годом задирать цену пива во время Октоберфеста все выше и выше.

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