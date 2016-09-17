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Тепло в квартиры москвичей начнут подавать не раньше конца сентября

Общество
17 сентября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Однако энергетики готовы подключить отопление в учреждения социальной сферы уже сейчас по их заявкам
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Отопление в квартирах москвичей начнут подключать не раньше последней недели сентября, однако энергетики готовы подать тепло в учреждения социальной сферы уже сейчас по их заявкам. Об этом сообщил в субботу заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"По сложившейся традиции с учетом погодных явлений это (подача отопления - прим. ТАСС) будет примерно после 26-26 сентября. Однако мы в начале сентября направили уведомление всем лечебным учреждениям, в социальную сферу, в систему образования о том, что при желании мы тепло подаем в любое время в школы, в детские сады, в поликлиники, в больницы. На данном этапе около 40 (учреждений) уже есть на подачу тепла", - сказал Бирюков.

Он также напомнил, что начало отопительного сезона в целом по городу зависит от погоды. "Как только среднесуточная температура воздуха будет плюс 8 градусов и ниже в течение пяти суток, мы начинаем системную подачу тепла. В течение пяти суток город будет разогрет", - сказал Бирюков.

В прошлом году отопительный сезон в Москве начался 4 октября. Между тем, по данным синоптиков Гидрометцентра РФ, циклон продолжит поставлять в Москву холодный воздух из Приполярья, 18 сентября дневная температура в Москве ожидается около 11 градусов тепла. В среднем за сутки она будет на пару градусов ниже климатической нормы. По предварительным расчетам, всю следующую неделю будет не выше плюс 9-12 градусов.

Согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра на предстоящий отопительный сезон, в столице температурный режим двух последних осенних месяцев будет соответствовать норме: средняя дневная температура воздуха в октябре ожидается в пределах плюс 8 градусов, а ночная - от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ноябре дневные температуры останутся на отметке в плюс 1-3 градуса, ночные - около минус 3-5 градусов.

Холоднее, чем в прошлом году, ожидается декабрь. По норме средняя дневная температура этого месяца составляет около минус 4 градусов, а ночная - около минус 8 градусов. Возможно, на этот раз будет холоднее на несколько градусов. В 2015 году декабрь в Москве стал самым теплым в истории метеонаблюдений: воздух прогревался почти до 8 градусов, были закрыты все ледовые катки, цвели подснежники и маргаритки.

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