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В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии

Общество
17 сентября, 16:30 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
Бельгия стала первой страной в мире, где в 2014 году законодательно разрешили эвтаназию для несовершеннолетних путем смертельной инъекции
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© AP Photo/Yves Logghe

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. В Бельгии ребенка подвергли эвтаназии впервые с 2014 года, когда в королевстве разрешили применять подобную процедуру к несовершеннолетним. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.

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"Федеральный комитет по контролю и надзору за практикой эвтаназии получил первую в истории декларацию лечащего врача об осуществлении эвтаназии ребенка", - сообщил телеканал. Руководствуясь требованиями врачебной тайны, Комитет не распространил никакой информации о пациенте.

Как пояснила председатель Бельгийской ассоциации за право достойной смерти Жаклин Эрманс, "ранее уже были случаи подачи прошений об эвтаназии несовершеннолетних, однако они не удовлетворялись". "В этот раз речь идет о декларации медицинского вмешательства, то есть эвтаназия была осуществлена", - уточнила она.

Бельгия стала первой страной в мире, где в 2014 году законодательно разрешили эвтаназию для несовершеннолетних путем смертельной инъекции. Для совершеннолетних подобная процедура в королевстве была легализована еще в 2002 году. Письменное прошение об эвтаназии может подать смертельно больной человек, испытывающий непереносимые физические или душевные страдания. Если состояние пациента будет подтверждено медиками, то его лечащий врач на законных основаниях может применить данную медицинскую процедуру.

Если речь идет об эвтаназии ребенка или человека, не отдающего себе отчета в своих действиях, прошение на тех же условиях могут подать его опекуны. При этом медицинское освидетельствование в данном случае будет более тщательным.

Бельгийская фармацевтическая промышленность в 2005 году запустила в серию специальные наборы для эвтаназии, которые может приобрести только практикующий врач.

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