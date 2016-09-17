Книга немецкого журналиста о Путине выйдет в Женеве на французском языке

ЖЕНЕВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Книга немецкого журналиста Хуберта Зайпеля "Путин: логика власти" в ближайшее время выйдет на французском языке в издательстве Edition des Syrtes в Женеве. Сообщившая об этом в субботу швейцарская газета Le Temps опубликовала интервью с автором.

Хуберт Зайпель заявил, что его задача состояла в том, чтобы "объяснить (мотивы действий президента РФ) Владимира Путина" и "вписать его решения в их контекст и динамику, напомнив об интересах, которым они призваны служить и аргументах, которые он использует с этой целью". Книга была написана на основе впечатлений автора от встреч с президентом РФ "каждые 8 - 10 недель" во время съемок в 2012 - 2015 годах телевизионного документального фильма, поясняет Le Temps.

"Нам необязательно соглашаться с ним (Владимиром Путиным). Но нам нужно его слушать, - сказал журналист в интервью. - Хотим мы этого или нет, но Россия есть и будет еще долго".

Журналист напомнил, что став главой "государства, находившегося в глубоком кризисе", Владимир Путин "пришел к выводу, что применявшийся в 1990-е годы метод - имитация Запада - в России не работает". Вместе с тем, продолжил Зайпель, российский президент видел, что "его соотечественники желали сильного государства", и "будучи принципиальным прагматиком он начал без колебаний идти по этому пути".

"Можно критиковать этот выбор, но следует помнить, о том, что институты в то время находились в продвинутой стадии расстройства. Российское государство было не более чем почтовым отделением, куда горстка олигархов приходила за необходимой для их предприятий оплатой", - отметил автор книги, добавив, что именно "горстка обладателей больших состояний определила исход выборов 1996 года, мобилизовав внушительные медийные средства и купив значительное число статей в прессе".

Отношения РФ и Запада

Говоря об отношениях России и Запада, Зайпель обратил внимание на несговорчивость западных партнеров. Это проявилось, в частности, в "украинском вопросе". "Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу потребовал от Киева сделать выбор между Востоком и Западом, хотя можно было предусмотреть различного рода переходные варианты", - пояснил журналист. Он напомнил также о том, что в прошлом протестное движение в России "использовалось из-за рубежа в качестве инструмента".

"Под прикрытием помощи в развитии США подготовили ряд россиян к гражданскому неповиновению. Такие маневры, судя по всему, неприемлемы для Кремля, - констатировал журналист. - И они контрпродуктивны, потому что они позволяют власти представлять оппозицию как агента заграницы".

В июне Хуберт Зайпель представил свою книгу в Москве на фестивале "Красная площадь". В России она вышла в 2016 году в издательстве "Время".

Путин vs Putin: Владимир Путин в заголовках мировых СМИ. Спецпроект ТАСС