МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных лесников с профессиональным праздником - Днем работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября.

На сегодняшний день свыше 5,5 тысячи военных лесничих обеспечивают безопасность 4,7 млн гектаров лесов, расположенных на землях Минобороны России. "Издревле лес служит ратному делу России. Лесное хозяйство Министерства обороны Российской Федерации насчитывает 293 года. Отправной точкой истории является создание Указом Петра Великого в 1723 году лесной стражи для защиты корабельных рощ от бессистемных рубок и обеспечения флота корабельной древесиной", - говорится в поздравительной телеграмме.

В 2016 году этот праздник отмечает полувековой юбилей, отмечается в поздравлении.

"Сегодня специалисты лесного хозяйства Министерства обороны РФ обеспечивают защиту, воспроизводство и охрану лесов, на территории которых расположены стратегически важные объекты. От вас во многом зависит обеспечение обороноспособности страны", - подчеркивается в обращении.

"Россия - крупнейшая лесная держава! Лес для нашей страны - это не только источник древесины и многих видов растительного и животного сырья. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Рассчитываю, что добросовестный труд и преданность своему делу будут способствовать повышению эффективности вашей работы", - отмечается в телеграмме.

Министр обороны пожелал военным лесникам, их родным и близким добра, мира и здоровья. "Пусть вас и в работе, и в жизни не покидает оптимизм и неиссякаемая энергия, а удача помогает во всех делах на благо Отечества!" - пожелал Шойгу.