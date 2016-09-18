Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акопов: профессиональная журналистика победит видеорегистратор

Общество
18 сентября, 0:43 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
Президент фонда "Академия российского телевидения" также считает, что телевидение должно быть глубже, интереснее и профессиональнее
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Журналистика победит видеорегистратор, механически фиксирующий и передающий события. Уверенность в этом выразил президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов, подводя  вечером итоги VI международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество".

"Вызовы, которые стоят перед нами, опять-таки, у каждого свои: это и политическая, и финансовая, и экономическая ситуация, - отметил он, говоря о проблемах телекомпаний. - Это, конечно же, вызовы, которые бросает нам всем соседнее информационное пространство, создаваемое соцсетями, интернетом".

"Многие сегодня пытаются объяснить, что интернет важнее нас (телевидения - прим. корр.). Мы прекрасно знаем, что это, конечно же, легенда, - сказал Акопов. - И нет никакого сомнения в том, что профессиональная журналистика, конечно, победит видеорегистратор".

"Но видеорегистратор работает быстрее: он быстрее схватывает информацию, быстрее передает ее по сетям, - констатировал президент фонда. - Поэтому вопрос в том, что может сделать телевидение в этой ситуации". "Мы должны быть глубже, мы должны быть интереснее, мы должны быть аналитичнее, мы должны быть профессиональнее", - подчеркнул он. "Нет сомнений, что мы обязательно это сделаем", - добавил Акопов.

"Смысл нашего фестиваля заключается в общении коллег", и это общение "совершенно бесценно", продолжил он. "Мы здесь не конкурируем друг с другом, не выставляем друг другу оценки, а имеем возможность прежде всего поговорить о ситуации, в которой работаем, о нашей профессии", - напомнил Акопов. По его убеждению, такие встречи дают возможность "обменяться опытом, понять, что у нас общего, а что различного, как можно преодолеть проблемы, имеющиеся у каждого из наших коллег, телекомпаний".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: за местом нанесения удара в Сирии долгое время велось наблюдение
2
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
3
Меркель рассчитывает на скорое продвижение в реализации "Минска-2"
4
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
5
ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией
6
Сборная Европы обыграла команду США в стартовом матче КМ по хоккею
7
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
Темы дня
Реклама