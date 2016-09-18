Акопов: профессиональная журналистика победит видеорегистратор

ЕРЕВАН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Журналистика победит видеорегистратор, механически фиксирующий и передающий события. Уверенность в этом выразил президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов, подводя вечером итоги VI международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество".

"Вызовы, которые стоят перед нами, опять-таки, у каждого свои: это и политическая, и финансовая, и экономическая ситуация, - отметил он, говоря о проблемах телекомпаний. - Это, конечно же, вызовы, которые бросает нам всем соседнее информационное пространство, создаваемое соцсетями, интернетом".

"Многие сегодня пытаются объяснить, что интернет важнее нас (телевидения - прим. корр.). Мы прекрасно знаем, что это, конечно же, легенда, - сказал Акопов. - И нет никакого сомнения в том, что профессиональная журналистика, конечно, победит видеорегистратор".

"Но видеорегистратор работает быстрее: он быстрее схватывает информацию, быстрее передает ее по сетям, - констатировал президент фонда. - Поэтому вопрос в том, что может сделать телевидение в этой ситуации". "Мы должны быть глубже, мы должны быть интереснее, мы должны быть аналитичнее, мы должны быть профессиональнее", - подчеркнул он. "Нет сомнений, что мы обязательно это сделаем", - добавил Акопов.

"Смысл нашего фестиваля заключается в общении коллег", и это общение "совершенно бесценно", продолжил он. "Мы здесь не конкурируем друг с другом, не выставляем друг другу оценки, а имеем возможность прежде всего поговорить о ситуации, в которой работаем, о нашей профессии", - напомнил Акопов. По его убеждению, такие встречи дают возможность "обменяться опытом, понять, что у нас общего, а что различного, как можно преодолеть проблемы, имеющиеся у каждого из наших коллег, телекомпаний".