Британка будет сопровождать лебедей из российской тундры на зимовку в Великобританию

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Специалист Треста водоплавающей дичи и водно- болотных угодий Великобритании Саша Денч отправится в полет на мотопараплане из Ненецкого автономного округа (НАО) на туманный Альбион по пути миграции малого (тундрового) лебедя, занесенного в Красную книгу РФ. Об этом коррТАСС сообщили в заповеднике "Ненецкий", выступающем партнером проекта.

По словам замдиректора по науке заповедника Андрея Глотова, международный проект "Полет с лебедями" стартует с территории заповедника. "По пути через 11 стран британская исследовательница сделает 30 остановок, а в общей сложности пролетит более 7 тысяч километров от мест гнездования в Арктике лебедей до их зимовок в Великобритании, финиширует экспедиция в английском Слимбридже", - сказал он. По словам ученого, до города Мезень (Архангельская область) группа сопровождения британки полетит на вертолете, а далее уже будет двигаться наземным транспортом. "При этом, начиная с Мезени, планируется вести прямую трансляцию перелета в интернете", - уточнил собеседник агентства. Глотов пояснил, что в настоящее время на территории заповедника перед отлетом на зимовку собралось около 5 тысяч малых лебедей.

Проект осуществляется при поддержке Минприроды РФ. Его цель - привлечь внимание к проблемам сохранения ресурсов мигрирующих водоплавающих птиц и сбора современных научных данных. Организации-партнеры из 11 стран будут освещать проблемы, с которыми сталкиваются лебеди по пути к местам зимовки.

В Ненецком Заполярье изучением популяции краснокнижного малого лебедя занимаются уже более 20 лет. Зимуют пернатые в странах Европы. В заповеднике совместно с европейскими коллегами с помощью кольцевания птиц исследуют пути их миграции и места зимовок. Благодаря спутниковым передатчикам, закрепленным на лапках лебедей, ученые выяснили, что птицы за три дня из НАО долетают до Нидерландов, преодолев более 3 тыс. км. При этом они делают только две посадки на подкормку: первая - на заливах Белого моря, вторая - в Прибалтике.

В заповеднике "Ненецкий" ежегодно гнездятся около 150 пар лебедей, а непосредственно осенью, перед отлетом на зимовку, на его территории концентрируется до 13 тысяч этих птиц. Всего же, по данным английских орнитологов, численность европейской популяции тундрового лебедя насчитывает 23-25 тысяч особей.

Заповедник "Ненецкий" расположен на севере НАО. Его общая площадь составляет 313,4 тыс. га, из них 58% приходится на морскую акваторию. Через него проходит Восточно-Атлантический миграционный путь птиц, гнездящихся в восточноевропейских и западносибирских тундрах и зимующих в странах Западной Европы.