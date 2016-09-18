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В Канаде разыгран лотерейный джекпот в размере $45,4 млн

Общество
18 сентября, 9:35 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Организаторы лотереи сообщили, что победители разделят главный приз на двоих
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ОТТАВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. В Канаде разыгран джекпот популярной национальной лотереи Lotto max в размере 60 млн канадских долларов ($45,4 млн). Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в стране около десятка подобных розыгрышей.

"Сыгравшие номера - 7,12,14,15, 27, 34 и 44. Бонус- число - 06", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что оба билета были проданы в провинции Онтарио. Таким образом, победители разделят главный приз на двоих .

Кроме того, еще пять счастливчиков выиграли 1 млн долларов ($750 тысяч) в качестве "утешительного" приза. Эти билеты были реализованы в провинциях Онтарио, Квебек, а также в одной их западных и нескольких атлантических провинциях страны. Более точной информации по этим регионам пока не поступало.

В октябре 2015 года в лотерею "6 из 49" был разыгран крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн долларов ($49,5 млн). В конце декабря прошлого года в Канаде также был зафиксирован выигрышный джекпот в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. На тот момент выигрыш составлял $46,2 млн.

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