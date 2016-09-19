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СМИ: Минприроды возражает против отстрела диких кабанов для борьбы с АЧС

Общество
19 сентября, 2:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
В WWF считают, что сокращение популяции диких кабанов может поставить под угрозу существование редких видов животных, включая амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минприроды России выдвинуло возражения против реализуемой Россельхознадзором программы отстрела диких кабанов, направленной на профилактику распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС), указывая, что такие действия ставят под угрозу существование редких видов животных, включая амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, для которых дикие кабаны являются основой кормовой базы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы ведомства.

"До настоящего времени документально не зарегистрирован и не подтвержден факт переноса вируса африканской чумы свиней (АЧС) от дикого кабана к домашней свинье, в связи с чем обвинения Россельхознадзора, что дикий кабан является основной угрозой распространения вируса АЧС, не обоснованы", - цитирует издание материалы, подготовленные главой Минприроды Сергеем Донским к заседанию профильной комиссии по АЧС.

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Минприроды призывает "не допустить полное истребление дикого кабана на территории Российской Федерации, так как это может привести к необратимым последствиям для животного и растительного мира, в том числе к развитию не изученных и опасных для человека процессов в окружающей среде".

Экологи Всемирного фонда дикой природы (WWF) также не согласны с идеей депопуляции дикого кабана, отмечает газета. Численность этих животных в природе, по данным WWF, составляет 540 и 70 особей соответственно. "Для них самих вирус не страшен, но кабаны являются их основным кормовым объектом. Если с АЧС будут бороться методом депопуляции кабанов, то это может сократить и популяцию амурского тигра и дальневосточного леопарда", - утверждают в WWF.

"Вопреки утверждениям Минсельхоза основным переносчиком АЧС является вовсе не кабан", - приводят "Известия" слова руководителя программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер. По его словам, инфекция распространяется при нарушении ветеринарных требований. В частности, при неконтролируемой транспортировке зараженных свиней или продукции свиноводства за пределы карантинных зон.

Болезнь животных, вызванная африканской чумой свиней, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии, на Украине. С февраля 2014 года зарегистрированы на территории Евросоюза. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней.

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