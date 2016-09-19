Число лиц старше 65 лет превысило в населении Японии рекордные 27%

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ТОКИО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Число лиц старше 65 лет превысило в нынешнем году 27% от общей численности населения Японии, что стало абсолютным рекордом за всю национальную историю. По этому показателю страна опережает все другие государства "Группы семи", говорится в докладе правительства, опубликованном в связи с отмечаемым в понедельник в Японии государственным праздником, Днем почтения к старшим.
Особенно быстро стареет женская часть населения Японии: в этой категории на лиц старше 65 лет приходится уже более 30%. Велика в стране и доля пожилых людей старше 80 лет: более 8% населения.
В Японии имеют постоянную работу почти 22% людей старше 65 лет. Это также самый высокий показатель в G7.