Число лиц старше 65 лет превысило в населении Японии рекордные 27%

ТОКИО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Число лиц старше 65 лет превысило в нынешнем году 27% от общей численности населения Японии, что стало абсолютным рекордом за всю национальную историю. По этому показателю страна опережает все другие государства "Группы семи", говорится в докладе правительства, опубликованном в связи с отмечаемым в понедельник в Японии государственным праздником, Днем почтения к старшим.

Особенно быстро стареет женская часть населения Японии: в этой категории на лиц старше 65 лет приходится уже более 30%. Велика в стране и доля пожилых людей старше 80 лет: более 8% населения.

В Японии имеют постоянную работу почти 22% людей старше 65 лет. Это также самый высокий показатель в G7.