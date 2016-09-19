Мощи святого Силуана Афонского доставлены в Москву

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мощи святого Силуана Афонского, впервые покинувшие пределы Святой горы Афон, доставлены в Москву. Поклониться святыне сможет любой желающий на Афонском подворье и в Даниловском монастыре до вечера 23 сентября.
Рано утром делегация прибыла на Ленинградский вокзал, откуда святыню доставили на Афонское подворье, в Церковь святого Никиты на Швивой горке, где она пробудет до вечера вторника. Отсюда ковчег перевезут в храм Христа Спасителя меньше чем на сутки, за которые Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит два богослужения по случаю этого важного события.
В среду из храма Христа Спасителя ковчег перевезут в Даниловский монастырь. "В монастыре по прибытии мощей будет отслужен молебен. Мощи в свободном доступе для паломников останутся до вечера 23 сентября", - сообщили в патриаршей пресс-службе. В субботу, 24 сентября, патриарх совершит литургию в Даниловском монастыре, после чего монахи со святыней отправятся на Афон.
С молитвами к святому Силуану Афонскому обращаются в самых разных жизненных обстоятельствах.
Мощи святого Силуана впервые покинули пределы Святой горы Афон в год 1000-летия присутствия российского монашества на полуострове. С 20 августа мощам смогли поклониться в Минске, Брянске, Орле, Ельце, селе Шовское, Тамбове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге - всего порядка 250 тыс. верующих.
Москва станет последней точкой в маршруте афонских монахов. Вместе с мощами с Афона в Россию впервые принесена еще одна великая православная реликвия - чудотворная икона Спасителя. Принесение святынь организовано московским Фондом святителя Василия Великого.
Преподобный Силуан Афонский (1866-1938) - подвижник Свято-Пантелеимонова монастыря (Афон).
Родился в 1866 году в селе Шовском Лебединского уезда Тамбовской губернии. В 19 лет решил поступить в Киево-Печерскую лавру, но отец настоял, чтобы сын сначала поступил на военную службу, которую он проходил в Санкт-Петербурге в саперном батальоне.
Осенью 1892 года он приехал в паломничество на Святую гору Афон, где и остался, поступив в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. В 1896 году был пострижен, в 1911 году стал схимником с именем Силуан и нес послушание монастырского эконома.
В 1987 году решением Константинопольского патриархата Силуан Афонский был канонизирован. День памяти преподобного Силуана отмечается 11 сентября и является одним из самых чтимых праздников русского святогорского монастыря на Афоне, который собирает сотни паломников.