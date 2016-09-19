Звезда "Игры престолов" Костер-Вальдау стал послом доброй воли Программы развития ООН

ООН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Датский актер Николай Костер-Вальдау, исполняющий роль антигероя Джейме Ланнистера в популярном телесериале "Игра престолов", стал послом доброй воли Программы развития ООН (ПРООН). Как сообщили в организации, на артиста возложена задача привлекать внимание общественности к Целям устойчивого развития - 17 задачам в области борьбы с нищетой, голодом, изменением климата и другими невзгодами.

"Моя миссия в качестве посла доброй воли ПРООН будет состоять в том, чтобы повышать осведомленность и наращивать поддержку глобальных целей, чтобы строить лучшее будущее, добиться которого невозможно, если не повышать возможности женщин и не оберегать нашу планету", - сказал актер на пресс-конференции в штаб-квартире ПРООН в пятницу.

Первым мероприятием, в котором принял участие новоиспеченный посол доброй воли, стал благотворительный женский футбольный турнир, который состоялся в Нью-Йорке в воскресенье утром. Актер судил один из матчей, показав символическую красную карточку бедности.

Костер-Вальдау - далеко не первая знаменитость в списке послов ПРООН, среди которых экс-футболисты Рональдо и Зинедин Зидан, а также испанский актер Антонио Бандерас.

Драматический сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

За пять лет своего существования "Игра престолов" была удостоена множества престижных наград. В воскресенье создатели телесериалов пополнили коллекцию 38-й по счету статуэткой "Эмми" (Primetime Emmy Awards). Таким образом, "Игра престолов" установила абсолютный рекорд по числу этих премий, опередив популярный американский комедийный сериал "Фрейзер", выходивший на экраны с 1993 по 2004 г.