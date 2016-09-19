АТОР: со 2 по 14 сентября на отдых в Анталью прибыли более 30 тыс. туристов из РФ

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 30 тыс. российских туристов прилетели на отдых в Анталью за первые 12 дней с момента возобновления чартерных рейсов в Турцию. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на турецкие СМИ.
"В период со 2 по 14 сентября, за первые 12 дней с возобновления чартерных рейсов в Турцию, на отдых в Анталью прилетели почти 31 тыс. российских туристов. До конца октября аэропорт ожидает не менее 550 чартерных рейсов из России, которыми прибудут еще около 100 тыс. россиян", - отметили в пресс-службе АТОР.
По состоянию на 14 сентября, как подчеркнули в АТОР, аэропорт Антальи принял в общей сложности 239 чартерных рейсов из России.
По итогам первой полноценной недели чартерной перевозки в Турцию о высокой загрузке первых рейсов сообщили и российские туроператоры.
"В отдельных случаях спрос был так высок, что в ряде регионов пришлось ставить дополнительные рейсы и продлевать сроки полетной программы", - сообщили в ассоциации. Отправляясь на отдых на турецкие курорты, россияне, как и ожидалось, выбирают отели категории "пять звезд", работающие по системе "все включено", добавили в АТОР.
По данным официальной турецкой статистики, по итогам первых девяти месяцев текущего года Анталья потеряла каждого второго туриста. Если за аналогичный период 2015 года курорт принял чуть более 8 млн иностранных гостей, то за тот же период 2016 года - 3,95 млн зарубежных туристов (-51%).
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24. В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений за атаку на самолет началась нормализация отношений Москвы и Анкары.