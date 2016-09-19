Опрос: более трети россиян предлагают сократить траты на госуправление

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более трети россиян (36%) считают, что государство должно сократить расходы на государственное управление. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы на сайте организации.

"Сократить расходы госбюджета, по мнению россиян, можно в первую очередь за счет урезания трат на госуправление (об этом в августе текущего года сказали 36% - эта доля ниже, чем в январе - 49%), - говорится в результатах опроса. - Чаще эту точку зрения разделяют жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%) и других "миллионников" (45%), граждане с высоким достатком (49%)". При этом каждый шестой россиянин (18%) считает необходимым снизить затраты бюджета на культуру, СМИ и кинематограф. Примерно такое же число респондентов (16%) высказались за снижение расходов бюджета на ЖКХ.

В то же время более половины россиян (53%) выступают против урезания расходов бюджета на здравоохранение (в 2009 г. таких было 44%), еще треть (31%) заявили, что не поддержали бы снижение трат на науку и образование (в 2009 г. против этого высказались 24%). Каждый пятый опрошенный (22%) считает, что государство должно сохранить прежний уровень расходов на оборону (в 2009 году так считали 24% респондентов).

"В условиях продолжающегося денежного сжатия россияне выделяют в качестве бюджетных приоритетов расходы на то, что непосредственно касается каждого или почти каждого из нас - здравоохранение и образование (и науку). Сразу за ними идет национальная оборона, сверхактуальная в условиях продолжающегося конфликта России с Западом и сохранения зон напряженности по периметру наших границ. Если же чем жертвовать, то расходами на госуправление (т.е. нелюбимых чиновников), культуру и кинематографию (полезно и приятно, но не приоритетно в данных условиях, увы) и ЖКХ", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он добавил, что "последняя статья расходов с трудом поддается интерпретации: то ли острота проблем в ЖКХ за последние годы пошла вниз (эта версия подтверждается другими исследованиями ВЦИОМ), то ли в отношении ЖКХ доминирует мнение, что денег там и так в избытке, только тратятся они не на то, на что следует".

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 27-28 августа 2016 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.