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Опрос: более трети россиян предлагают сократить траты на госуправление

Общество
19 сентября, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Каждый шестой россиянин также считает необходимым снизить затраты бюджета на культуру, СМИ и кинематограф
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более трети россиян (36%) считают, что государство должно сократить расходы на государственное управление. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы на сайте организации.

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"Сократить расходы госбюджета, по мнению россиян, можно в первую очередь за счет урезания трат на госуправление (об этом в августе текущего года сказали 36% - эта доля ниже, чем в январе - 49%), - говорится в результатах опроса. - Чаще эту точку зрения разделяют жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%) и других "миллионников" (45%), граждане с высоким достатком (49%)". При этом каждый шестой россиянин (18%) считает необходимым снизить затраты бюджета на культуру, СМИ и кинематограф. Примерно такое же число респондентов (16%) высказались за снижение расходов бюджета на ЖКХ.

В то же время более половины россиян (53%) выступают против урезания расходов бюджета на здравоохранение (в 2009 г. таких было 44%), еще треть (31%) заявили, что не поддержали бы снижение трат на науку и образование (в 2009 г. против этого высказались 24%). Каждый пятый опрошенный (22%) считает, что государство должно сохранить прежний уровень расходов на оборону (в 2009 году так считали 24% респондентов).

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"В условиях продолжающегося денежного сжатия россияне выделяют в качестве бюджетных приоритетов расходы на то, что непосредственно касается каждого или почти каждого из нас - здравоохранение и образование (и науку). Сразу за ними идет национальная оборона, сверхактуальная в условиях продолжающегося конфликта России с Западом и сохранения зон напряженности по периметру наших границ. Если же чем жертвовать, то расходами на госуправление (т.е. нелюбимых чиновников), культуру и кинематографию (полезно и приятно, но не приоритетно в данных условиях, увы) и ЖКХ", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он добавил, что "последняя статья расходов с трудом поддается интерпретации: то ли острота проблем в ЖКХ за последние годы пошла вниз (эта версия подтверждается другими исследованиями ВЦИОМ), то ли в отношении ЖКХ доминирует мнение, что денег там и так в избытке, только тратятся они не на то, на что следует".

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 27-28 августа 2016 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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