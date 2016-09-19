Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Суздаля уходит в отставку, чтобы продвигать туризм в малых городах

Общество
19 сентября, 14:02 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
Отставка Игоря Кехтера состоится 20 сентября. По некоторым данным, на его пост претендуют Сергей Родионов и Лариса Майорова
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 19 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Глава Суздаля Игорь Кехтер намерен сложить полномочия и заняться работой в Федеральной целевой программе (ФЦП) по созданию туристического кластера "Суздальский", кроме того, ему предложено стать вице-президентом Ассоциации малых туристических городов России. Отставка чиновника состоится 20 сентября. Об этом сообщил ТАСС сам Игорь Кехтер.

"Самое главное, что я ухожу на реализацию ФЦП по развитию внутреннего туризма по созданию туристического кластера "Суздальский", в который входят два направления - создание нового турпродукта, посвященного гастрономическому туризму, а также развитие инфраструктуры города в рамках ФЦП", - отметил Кехтер.

Туристический кластер создается в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля, которое пройдет в 2024 году, и в том числе предполагает строительство ряда новых туристических объектов.

Смотрите также
Ростуризм поддержал идею о создании гастрономической карты России

Помимо основной работы, Кехтеру предложена должность вице-президента ассоциации малых туристических городов. Глава Суздаля не понаслышке знаком с работой по развитию туристических городов - при его участии в городе началась работа по созданию гастрономического бренда и гастрономической карты Владимирской области, а 16-17 сентября Суздаль впервые принял фестиваль "Медовуха Fest". Кроме того, в 2016 году суздальский бизнес, работающий в туристической отрасли, объединился для разработки и реализации стратегии развития города, началась работа по созданию бренда города. В 2015 году Суздаль принял более 1,1 млн туристов, увеличив примерно на 300 тыс. человек показатель 2014 года.

По словам Кехтера, он сложит полномочия на плановом заседании Совета народных депутатов городского поселения 20 сентября 2016 года, на этом же заседании планируется избрать нового главу. Как сообщил источник ТАСС, на руководящую должность претендуют два заместителя председателя городского совета - Сергей Родионов и Лариса Майорова. Кехтер, избранный главой 14 сентября 2013 года из числа городских депутатов, останется рядовым членом органа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно
6
В Неаполе повторилось "чудо святого Януария"
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама