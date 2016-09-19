Глава Суздаля уходит в отставку, чтобы продвигать туризм в малых городах

ВЛАДИМИР, 19 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Глава Суздаля Игорь Кехтер намерен сложить полномочия и заняться работой в Федеральной целевой программе (ФЦП) по созданию туристического кластера "Суздальский", кроме того, ему предложено стать вице-президентом Ассоциации малых туристических городов России. Отставка чиновника состоится 20 сентября. Об этом сообщил ТАСС сам Игорь Кехтер.

"Самое главное, что я ухожу на реализацию ФЦП по развитию внутреннего туризма по созданию туристического кластера "Суздальский", в который входят два направления - создание нового турпродукта, посвященного гастрономическому туризму, а также развитие инфраструктуры города в рамках ФЦП", - отметил Кехтер.

Туристический кластер создается в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля, которое пройдет в 2024 году, и в том числе предполагает строительство ряда новых туристических объектов.

Помимо основной работы, Кехтеру предложена должность вице-президента ассоциации малых туристических городов. Глава Суздаля не понаслышке знаком с работой по развитию туристических городов - при его участии в городе началась работа по созданию гастрономического бренда и гастрономической карты Владимирской области, а 16-17 сентября Суздаль впервые принял фестиваль "Медовуха Fest". Кроме того, в 2016 году суздальский бизнес, работающий в туристической отрасли, объединился для разработки и реализации стратегии развития города, началась работа по созданию бренда города. В 2015 году Суздаль принял более 1,1 млн туристов, увеличив примерно на 300 тыс. человек показатель 2014 года.

По словам Кехтера, он сложит полномочия на плановом заседании Совета народных депутатов городского поселения 20 сентября 2016 года, на этом же заседании планируется избрать нового главу. Как сообщил источник ТАСС, на руководящую должность претендуют два заместителя председателя городского совета - Сергей Родионов и Лариса Майорова. Кехтер, избранный главой 14 сентября 2013 года из числа городских депутатов, останется рядовым членом органа.