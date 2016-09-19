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Квота на посещение "Артека" детьми из Севастополя увеличена в восемь раз

Общество
19 сентября, 14:20 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Директор Департамента образования Севастополя Михаил Родиков сообщил, что за счет федерального и городского бюджетов в течение 2016 года "Артек" посетит 182 одаренных ребенка из города
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Квота для севастопольских детей на путевки в лагерь "Артек" будет увеличена с 25 до 200 мест. Об этом сообщил в понедельник на аппаратном совещании в правительстве Севастополя врио губернатора Дмитрий Овсянников.

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"Наша задача в том, чтобы у нас квота в "Артеке" была не 25 человек. Мы уже проговорили с вице-премьером Ольгой Голодец, что у нас на следующий год квота будет 200. Я попросил 500 мест после того, как мы 200 сделали базовой квотой. Если в лагере будут дополнительные места, то до 500 человек из Севастополя он сможет принять", - сказал Овсянников.

Директор Департамента образования города Михаил Родиков сообщил, что за счет федерального и городского бюджетов в течение 2016 года "Артек" посетит 182 одаренных ребенка из Севастополя. Как отметил Овсянников, количество мест было увеличено из-за неполной загруженности лагеря.

Также Родиков отметил, что за время летней оздоровительной кампании за средства горбюджета в Севастополе отдохнули 11 тыс. детей, что на 1,3 тыс. больше, чем в прошлом году. Оздоровительная кампания проходила в 48 летних школах, которые посещали более 7 тыс. детей, а также 4 тыс. детей были направлены в летние оздоровительные лагеря по бесплатным путевкам, закупленным правительством Севастополя. Общая сумма финансирования летней оздоровительной кампании составила 94,2 млн рублей.

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